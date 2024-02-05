За майже два роки повномасштабної війни Росії проти України президент Володимир Зеленський заслужено зажив репутації чудового комунікатора.

Але останніми днями він чомусь висловлюється в не характерній для нього нечіткій манері, не бажаючи відповідати на запитання, які серйозно непокоять як громадян його країни, що зазнала ворожого нападу, так і її західних прихильників, тим самим породжуючи безліч запитань щодо того, що насправді відбувається за лаштунками в Києві.

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У теперішній ситуації це бентежить і деморалізує, а також викликає тривогу щодо можливих наслідків.

Президент допустив поширення чуток як всередині країни, так і за кордоном, про те, що він начебто планує звільнити з посади Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, який користується величезною повагою як серед українців, так і за кордоном.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Український лідер не лише мимоволі підживив ці спекуляції, не зумівши прояснити свою позицію щодо цього надзвичайно чутливого питання, а й додав інтриги, коли повідомив у своєму інтерв'ю, яке дав цими вихідними італійській національній телерадіокомпанії Rai 1, про заплановану ним «заміну низки високопоставлених керівників».

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Президент Зеленський уточнив, що йдеться не про необхідність замінити якусь конкретну людину, а про щось «серйозніше», про «новий старт» із заміною людей, «які мають очолити країну».

Кого, крім воєначальників, має на увазі президент? Прем'єр-міністра? Що або хто не працює наразі належним чином?

Громадяни України заслуговують на те, щоб їм чітко пояснили, чому раптом у розпал жахливої війни потрібне таке глибоке перезавантаження.

Після 10 років збройного конфлікту з Росією та двох років екзистенційної загрози для України вкрай важливо зберегти моральний і бойовий дух всередині країни та довіру її союзників і прихильників за кордоном.

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Президент Зеленський несе відповідальність за те, щоб усе так і відбувалося, щоб будь-яке «перезавантаження» було належним чином виправдане, а послідовність не поступалася місцем безладу.