Колишній депутат Державної думи РФ Борис Надєждін, якого російська опозиція називає "єдиним антивоєнним кандидатом" у президенти, назвав "абсолютно неможливим" повернення Україні Криму.

Про це він сказав в інтерв'ю Deutsche Welle.

Російський політик зробив таку заяву, розповідаючи про свій "план Надєждіна", в якому розписані його кроки в перші дні та тижні на посаді президента РФ.

"У перший же день я запропоную і Україні, керівництву України, керівництву Америки та всім європейським країнам – коаліції, яка підтримує Україну, зробити дві речі", - сказав він.

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За словами Надєждіна, першу можна зробити швидко – припинити вогонь та перестати стріляти.

"Щоб не прилітали ракети та снаряди ні до Бєлгорода, ні до Харкова, і люди не вбивали один одного на лінії розмежування. Це можна зробити швидко, за кілька днів домовитися про формат припинення вогню", - заявив він.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Другим кроком політик назвав пропозицію переговорів.

"Це буде набагато важче - я запропоную розпочати переговори. Це довга історія буде - на кілька років, про те, як забезпечити безпеку в Європі", - сказав Надєждін.

У цьому контексті він наголосив, що на сьогодні позиції учасників війни, яку сам політик в інтерв'ю назвав "конфліктом", діаметрально протилежні.

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"Українці хочуть військовим шляхом звільнити Крим, повернути його, що, на мій погляд, неможливо абсолютно. Я готовий розмовляти з ким завгодно - хоч із Зеленським, хоч із Арестовичем. Я готовий розмовляти з ким завгодно в Америці - хоч із Байденом, хоч із Трампом", - заявив Надєждін.

Журналістка у відповідь зазначила, що це чітка позиція України зараз – вихід російських сил із Криму та відхід до російських кордонів.

Однак політик запевнив, що це позиція, "яку президент Росії, будь-хто, хто б не був президентом, точно не може прийняти".

"Сто відсотків (не може прийняти). Тому переговори будуть довгими, але я знаю, що я скажу і Зеленському, і українському народу, і американцям скажу", - сказав Надєждін.

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За його словами, справді важливо, де проходитиме лінія кордону та чий Крим.

"Але набагато більше значення має інше питання: як зробити так, щоб люди один одного не вбивали", - сказав Надєждін.

Також, на його думку, необхідно забезпечити, щоб у разі припинення вогню "ні в кого не виникло ідеї за час військового перепочинку накопичити більше сил".

"Ось мені здається, що важливо, щоб не було цього нічого. А як там, що там все розляжеться... Так скажу, через 50 років усім буде все одно", - заявив політик.

Надєждін раніше зібрав 200 тисяч підписів та подав їх до Центрвиборчкому Росії для реєстрації кандидатом на виборах.

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Проте, за даними штабу політика, у понеділок ЦВК забракувала 15% підписів, поданих за висування його кандидатом у президенти. Для реєстрації кандидатом необхідно, щоб у перевірених підписах було не більше ніж 5% браку.

Надєждін повідомив, що збирається "відбивати" підписи. Якщо російський Центрвиборчком відмовить у реєстрації, політик має намір оскаржити це рішення у Верховному суді РФ.

Офіційно рішення про те, чи буде зареєстрований Надєждін як кандидат на пост президента РФ, російська ЦВК оголосить 7 лютого.

Раніше Надєждін виступав проти того, щоб судити російського президента Володимира Путіна за воєнні злочини в Україні, адже той має імунітет. А російських військовослужбовців, які скоюють воєнні злочини на окупованих територіях України, він хоче судити за законами РФ без втручання Гааги.

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"Зараз російський", - так 2018 року російський політик відповів на запитання "Чий Крим?" севастопольському виданню ForPost, вказуючи, що Крим навряд чи добровільно повернеться до складу України протягом кількох поколінь.

Найбільшою проблемою він тоді називав військові дії на сході України: "Там ллється кров з обох боків. Але весь цей конфлікт є взаємовигідним для утримання влади і в Україні, і в Росії". Однак тоді Надєждін припускав, що "завойовані території" можна буде викреслити з Конституції Росії, якщо "ціна миру залежатиме від кордонів".