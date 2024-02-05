Станом на початок лютого 2024 року, внаслідок повномасштабної війни, розвʼязаною Росією проти України, 1523 об’єкти медзакладів було пошкоджено та ще 195 — зруйновано вщент. МОЗ України разом із партнерами продовжують працювати над відновленням української медичної інфраструктури, повідомило Міністерство охорони здоров’я України.



У відомстві зазначили, що внаслідок ворожих обстрілів найбільших втрат зазнали медичні заклади Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини, Дніпровщини, Херсонщини та Запоріжжя. Наразі у повному обсязі інформацію щодо Луганщини отримати неможливо.



Також від початку війни російська армія пошкодила 103 автівки екстреної медичної допомоги, знищила 258 автомобілів та захопила 125 автівок «екстренки». На цей час вдалося повністю відновити 502 медзаклади, ще 362 відбудовані частково або перебувають у процесі відновлення.



Йдеться в першу чергу про медичні установи, які зазнали невеликих пошкоджень. Найбільше відновлених медзакладів — на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині. Роботи з відновлення триватимуть.



Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на тимчасово окупованих Росією територіях цивільне населення залишилося без доступу до якісної медицини.

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