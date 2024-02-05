Сьогодні, 5 лютого, у білоруському місті Жабинка, яке розташоване за 40 км від кордону України, помітили військову техніку, повідомила у Telegram моніторингова група Беларускі Гаюн.

Зазначається, що у складі ешелону було щонайменше: п’ять БМП-2, один МТ-ЛБ і один вантажний вагон. Попередньо, склад очікував на локомотив для подальшого руху.

«Мета перекидання військових невідома. МО РБ (Міністерство оборони Республіки Білорусь - ред.) (поки що) не повідомляло про проведення будь-яких навчань у Брестській області», — йдеться у повідомленні.Раніше моніторингова група повідомляла про те, що в районі села Саки Жабінківського району розташований «вузол опору Кобринського укріпленого району». Це один з опорних пунктів, який може бути частиною укріплювального району.



Нагадаємо, раніше ми писали про те, що білоруський КДБ провів рейди у рідних політв’язнів та колишніх бранців.