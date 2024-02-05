У рамках угоди Європейський Союз надасть Міжнародній фінансовій корпорації, члену Групи Світового банку, фінансові гарантії на суму до 90 мільйонів євро для підтримки інвестицій в Україну в рамках програми IFC's Better Futures, повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт ЄС.



Очікується, що приватні інвестиції в рамках програми сягнуть понад 500 млн євро по різних секторах. Зокрема, йдеться про важливу інфраструктуру, виробництво товарів, сприяння декарбонізації та збереження засобів до існування.



"Ця угода є ще одним прикладом нашої чудової співпраці з IFC у наших зусиллях щодо збільшення інвестицій в Україну. Ця гарантія EFSD+ допоможе відновити інфраструктуру країни, підтримати її бізнес-сектор та посилити стійкість її економіки, підтверджуючи зобов'язання Європейського Союзу підтримувати Україну в цей кризовий час", - зазначив комісар ЄС з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.



Європейський фонд сталого розвитку плюс є частиною інвестиційної структури ЄС, яка підтримує державні та приватні інвестиції в країнах-партнерах по всьому світу. Він надає фінансові гарантії, змішане фінансування та технічну допомогу для сприяння інклюзивному економічному розвитку.



Нагадаємо, раніше заступник міністра економіки України Олексій Соболев в інтерв’ю журналістці Kyiv Post розповів деталі надання 50 млрд євро допомоги Україні від ЄС.

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