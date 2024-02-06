У Литві на сьогодні налічується близько 3300 будівель, де в разі повітряної тривоги можуть сховатися близько 30% населення країни.

Про це сказав Радіо ЛРТ начальник цивільної оборони Вільнюського пожежно-рятувального відомства Донатас Гурявічюс, передає Укрінформ.

За словами Гурявічюса, ця цифра не включає індивідуальні будинки, де люди самі обладнують безпечне приміщення. Збільшується також кількість храмів, які можуть бути укриттями. Там людей інформують про те, як підготуватися і що робити в разі війни. Це передбачено угодою, підписаною між Міністерством внутрішніх справ та Католицькою церквою Литви.

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Гурявічюс зазначив, що кілька самоврядувань, переважно в Центральній Литві, вже досягли цільового показника за кількістю сховищ, який становить не менше 40% населення у сільських муніципалітетах та 60% – у міських.

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Під час інвентаризації структур колективного захисту, проведеної в Литві навесні 2022 року, виявили близько 1800 місць для облаштування укриттів у разі повітряної тривоги. Тоді передбачалося, що в разі надзвичайної ситуації укриттів вистачить приблизно для пів мільйона осіб, або 17% населення Литви.

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У жовтні минулого року повідомлялося, що за 1,5 року в муніципалітетах створено мережу з 2500 споруд для захисту населення від повітряних загроз та непрямих обстрілів.

З метою підвищення безпеки населення за розпорядженням міністра внутрішніх справ Литви муніципалітетам були видані інструкції щодо вибору та маркування укриттів.