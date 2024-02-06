У Золочеві Богодухівського району Харківської області внаслідок ударів ворога ракетами С-300 загинув двомісячний хлопчик, поранені троє жінок.

Про це у Фейсбуці повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Повідомляється, що близько 2:30 у Золочеві внаслідок двох ударів ракетами С-300 зруйнований триповерховий готель.

"Загинув двомісячний хлопчик. Отримали поранення три жінки, госпіталізовані до медичної установи", - написав Синєгубов.

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Пізніше стало відомо, що з-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двомісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року.

Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі й мати загиблої дитини.

Пошкоджені сім приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), два адміністративні приміщення, щонайменше 5 цивільних автомобілів.

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