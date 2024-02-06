Російські війська напередодні випустили по Миколаївщині ракету Х-59. Цілком імовірно, що це «розвідка боєм». Ворог перевіряє українську систему ППО, вивчає нові маршрути та готується до чергових ракетних атак.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" зазначила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

«Загальна ситуація залишається досить напруженою, тому що ворог вишукує способи протидії в умовах, коли наша боротьба з ним досить ефективна. Вони намагаються підвищувати ефективність на інших напрямках", - сказала Гуменюк.

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За її словами, ворог усвідомив, що втрата російських літаків на півдні цілком реальна, тож, заходячи з акваторії Чорного і Азовського морів, намагається виміряти той рубіж, який для них більш-менш прийнятний.

"Ми бачимо, що пауза загальна, яку ворог витримує між масованими ракетними атаками, вже досить потужна, виважена, і це може свідчити про підготовку наступних атак. Вони застосовують ракетні удари по різних напрямках, виявляючи системи ППО і намагаючись прокласти майбутні маршрути таких ударів», - додала вона.

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Коментуючи обстріл Херсонщини напередодні, Гуменюк відзначила, що ворог продовжує тиснути на херсонців, і не лише на мешканців обласного центру, а й у цілому на мешканців області, зокрема, її прибережних населених пунктів.