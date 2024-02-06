В чотирьох портах Ленінградської області РФ ввели режим підвищеної готовності. Про це повідомляє російське медіа “РИА Новости”.

Морські порти в Ленінградській області, а саме Виборг, Висоцьк, Приморськ і Усть-Луга, ввели на своїх територіях режим надзвичайної ситуації.

Зазначається, що причиною підвищеної готовності стала “ймовірність НС техногенного характеру від атак безпілотних літальних апаратів”.

Нагадаємо, сьогодні вночі оголошували ракетну небезпеку в Курській області. Окрім цього, армія РФ нібито збила сім українських безпілотників над Бєлгородською областю