Андрій Волна почав втрачати віру в правильність шляху, яким іде його рідна країна, задовго до того, як до України вдерлися російські танки.

Але того дня розчарування російського хірурга у своїх співвітчизниках перейшло всі межі, і він вирішив втекти з Росії.

Відстоявши в довжелезній черзі з автомобілів на кордоні з Естонією, 61-річний чоловік разом із дружиною та трьома дітьми залишив позаду комфортне життя у Москві, щоб допомагати українцям, використовуючи свої медичні навички.

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«Це перш за все моральний, етичний вибір. Ми хочемо особисто зробити максимальний внесок у те, аби Україна перемогла якомога швидше», – сказав хірург-ортопед журналістам AFP у військовому госпіталі в Києві.

«І ми перестанемо жити цією війною лише тоді, коли війна закінчиться на умовах України», – сказав сивочолий лікар в окулярах та синьому лікарському халаті.

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Після вторгнення Владіміра Путіна в Україну в лютому 2022 року багато росіян втекли зі своєї країни, побоюючись репресій, а потім і примусової мобілізації.

Дехто з них, як-от Андрій Волна, предки якого були українцями, почали воювати проти російської армії на фронті або допомагати українському опору в інший спосіб.

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Ракетний обстріл або «диявольська дискотека»

Волна вперше приїхав до Києва у вересні минулого року після того, як його родина спочатку отримала дозвіл на проживання в Естонії (країні-члені ЄС і НАТО), а потім Андрій отримав дозвіл працювати волонтером у Києві.

Він зі сльозами на очах розповів, як за кілька годин після перетину кордону вперше побачив похорон загиблого воїна ЗСУ, усвідомлюючи, що це його країна «вбила цього молодого хлопця».

Тієї ж ночі під час чергового російського ракетного обстрілу в Києві лунали сирени повітряної тривоги. Андрій назвав ті гучні вибухи та сліпучі спалахи, які він спостерігав із вікна, «диявольською дискотекою».

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«З моєї першої ночі в Києві я зрозумів, що за війна тут відбувається. Росіяни показали це мені», – сказав він AFP.

Його власне життя на батьківщині відображало ті політичні потрясіння, кульмінацією яких стало вторгнення в Україну, адже його протистояння Кремлю почалося задовго до початку цієї війни.

Він розповів, що в 2016 році його змусили звільнитися «за власним бажанням» із клініки, де він довгий час працював, через публічні висловлювання проти анексії Криму за два роки до того.

Пізніше, у 2020 році, він допоміг соратникам Олексія Навального встановити, що лідера опозиції отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», хоча він і не відносить себе до числа прихильників Навального.

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Коли Навальний розпочав голодування після затримання за старими звинуваченнями в шахрайстві, Волна приєднався до лікарів, які висловили стурбованість через стан його здоров'я.

Його рішенню остаточно залишити Росію посприяли повідомлення його пацієнтів, які мали зв’язки зі співробітникам судової системи та ФСБ, що влада фабрикує проти нього справу за новими законами, які фактично забороняють будь-які критичні висловлювання щодо війни проти України.

Зараз у Києві він переважно лікує солдатів із серйозними вибуховими травмами, які нагадують йому про часи роботи в сибірському місті Кемерово, де більшість його пацієнтів були шахтарями, що постраждали від вибухів газу під землею.

Тепер він іноді думає, чи не був цей досвід порятунку сибірських шахтарів частиною плану вищих сил, «щоб під час цієї війни я міг допомагати своїм українським колегам і рятувати пацієнтів-українців. Я не знаю, чи справді це так і є».

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Путін нездатен відчувати емпатію

Чітка політична позиція лікаря Волни та повага до нього колег-українців допомогли йому завоювати довіру пацієнтів попри те, що він росіянин.

35-річний український військовий на ім’я Микола, який зазнав серйозної травми під час тривалої облоги Маріуполя, сказав, що він переконаний у відданості Волни Україні та в його величезному лікарському досвіді.

«Якби я йому не довіряв, мене б тут не було», – сказав Микола журналістам AFP у пропахлій хлоркою палаті серед поранених військовослужбовців, у багатьох із яких ампутовані кінцівки.

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Петро Нікітін, завідувач травматологічного відділення, дружить із Андрієм Волною вже більше десяти років і допоміг йому отримати дозвіл на роботу в Україні після початку війни.

«Коли він уперше прийшов до нас, він одразу пішов прямо в операційну», – сказав 61-річний Нікітін кореспонденту AFP.

Волна сказав журналістам, що він був шокований рішенням президента Росії розв'язати цю жахливу війну, жертв якої він зараз намагається врятувати.

«Я взагалі не розумію Путіна. Він абсолютно нездатен відчувати емпатію», – вважає хірург.

Але він визнає, що всі росіяни несуть колективну відповідальність за те, що вони не змогли зупинити колишнього агента КДБ та завадити йому ров’язати геноцидну війну. Цю відповідальність, за словами лікаря, він нестиме «усе своє життя».

«Я прожив у Росії 59 років. Я зробив для Росії все, що міг», – сказав він.

«Я мріяв про європейський шлях для Росії, але Росія вирішила піти фашистським шляхом. Це точно не для мене. І не для моєї родини».