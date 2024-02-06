Загальний огляд:

Сенат США оприлюднив зміст законопроєкту про допомогу Києву, який республіканці в нижній палаті назвали "нежиттєздатним"

У Москві затримали трьох місцевих мешканців за звинуваченням у замаху на окупаційного чиновника в Криму

Париж вимагає від посла РФ пояснень після обстрілів, в результаті яких загинули французькі добровольці

Міноборони Нідерландів виділило Україні ще шість винищувачів F-16

Кремлівські "Гради" забрали ще одне цивільне життя на кордоні з Росією

"Не будьте ТУПИМИ", — каже Трамп республіканським законодавцям про обмін імміграційної реформи на допомогу Україні

Колишній президент США Дональд Трамп, якому вже двічі намагались оголосити імпічмент, – нині головний кандидат на пост президента від Республіканців і сірий кардинал, який впливає на всі їхні рішення на Капітолійському пагорбі, заявив у понеділок, що праві законодавці в палаті представників повинні заблокувати оприлюднений Сенатом законопроєкт про імміграційну реформу, тим самим позбавивши Україну будь-яких американських коштів.

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У понеділок Сенат США оприлюднив зміст узгодженого двопартійного законопроєкту, який, серед інших асигнувань, передбачає виділення 60 мільярдів доларів на допомогу Україні та 20 мільярдів на покращення й реформування кордонів США, на чому наполягали республіканці в Палаті представників перед тим, як обговорювати будь-яку подальшу допомогу Києву.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Реагуючи на цю новину, Трамп написав у соціальних мережах: "Цей законопроект є чудовим подарунком для демократів і передсмертним бажанням для Республіканської партії".

На своїй власній соціальній платформі Truth (Правда) він продовжив: "Не будьте тупими!!! Нам потрібен окремий законопроєкт про кордон та імміграцію. Він жодним чином не повинен бути прив'язаний до іноземної допомоги!"

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Республіканські інсайдери зауважують, що будь-яке негайне рішення Конгресу щодо припливу нелегальних іммігрантів, які скупчуються на кордоні з Мексикою, буде поганою новиною для Трампа в цьому виборчому році.

Посла Росії викликали на Набережну Орсе, щоб він відповів на запитання про загиблих французьких волонтерів

У понеділок Міністерство закордонних справ Франції викликало посла Росії для пояснень щодо загибелі двох французьких гуманітарних працівників минулого тижня в Україні, про що повідомив Кремль.

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За повідомленням агенції Франс-Пресс (AFP), "напруженість у відносинах між Москвою і Парижем зросла в останні дні", оскільки Москва роздратована збільшенням поставок зброї в Україну, а Париж вимагає інформації про своїх двох загиблих і трьох поранених громадян, які минулого тижня потрапили під російський обстріл у місті Берислав Херсонської області.

"Посла Росії в Парижі Олексія Мєшкова викликали до Міністерства закордонних справ Франції... у зв'язку із загибеллю в Україні двох французьких громадян", — йдеться в заяві Міністерства закордонних справ РФ, в якій воно висловило жаль з приводу того, що Париж надсилає в Україну "все більш руйнівну і смертоносну зброю", зазначає AFP.

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Минулого місяця Москва заявила, що в результаті удару по Харкову було вбито десятки "французьких найманців". Париж наполягає, що жоден французький солдат чи громадянин не воює в Україні.

Нідерланди відправлять в Україну більше винищувачів F-16, безпекові переговори продовжуються

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен написала в понеділок у Твіттері, що Нідерланди зобов'язалися відправити в Україну ще шість винищувачів F-16.

"Повітряна перевага України має важливе значення для протидії російській агресії", — сказала вона.

Раніше уряд Нідерландів планував продати ці ж літаки приватному підряднику, але ті переговори провалилися.

"Нідерланди припинили дискусії про можливий продаж шести винищувачів F-16, — йдеться в заяві Міністерства закордонних справ країни. – Обидві сторони дійшли висновку, що продаж і поставка цих F-16 не відбудеться в короткостроковій перспективі".

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Цей останній транш допомоги доводить до 24 кількість винищувачів американського виробництва, які Нідерланди обіцяють надати Києву.

У понеділок у Києві відбувся третій раунд переговорів між Україною та Нідерландами щодо потенційної двосторонньої угоди про гарантії безпеки.

Російські ракети вбили мирного жителя в Сумській області

У понеділок у Сумській області в результаті обстрілу з російської РСЗВ "Град" загинув мирний житель, а його мати дістала поранення, повідомила місцева влада.

Голова обласної військової адміністрації Ігор Кальченко написав у соціальних мережах: "Сьогодні, 5 лютого, о 17:00 росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню місто Ворожба. Зафіксовано вісім розривів. Внаслідок обстрілу загинув 40-річний чоловік та поранено його матір. Ще одна людина отримала поранення", — написав він.

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За повідомленнями з місця подій, пошкоджено п'ять житлових будинків, а також мережі електропостачання та зв'язку. Російські війська також шість разів обстріляли населений пункт у ніч на неділю.