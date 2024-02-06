«Росія не змогла зламати Україну, ще й надто, вона не змогла підірвати єдність та солідарність Європи та навіть зміцнила її. Попри невдачу чи через неї, Росія розпочала нову гібридну війну (війну без війни) проти Грузії, для якої вона використовує всі форми та зброю», – заявила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, виступаючи з річним звітом у парламенті країни, передає Укрінформ із посиланням на "Эхо Кавказу".



Президентка Грузії зазначила, що “план Росії з перетворення Очамчирського порту на військову базу ставить за мету перенесення протистояння на Чорне море, на наші територіальні води, тим самим створює загрозу стратегічній перспективі Чорного моря».

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Зурабішвілі розповіла про «оголошення мобілізації на окупованих територіях», а також «кроки, здійснені в напрямку анексії», згадавши «захоплення Очамчирського порту, державної резиденції в Бічвінті та сухумського аеропорту Бабушера».

За її словами, на лінії окупації продовжуються «постійні залякування, переслідування, викрадення та вбивства» місцевих жителів.

Зазначається, що Зурабішвілі виступає з річним звітом у парламенті востаннє. У жовтні в Грузії відбудуться парламентські вибори, після яких нового президента обере колегія виборців.



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