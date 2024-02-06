Cили Спеціальних Операцій (CCО) Збройних сил України провели блискавичну спецоперацію "Цитадель", підірвавши захоплену росіянами видобувну платформу.

ССО оприлюднили відповідне відео у своєму Telegram.

"Оператори 73-го морського центру ССО провели надскладну та ефективну операцію у Чорному морі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму, блискавично спрацювавши у зоні потенційного ураження противника", - йдеться у підписі до ролику.

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Згідно з розвідданими, одну з незаконно захоплених видобувних платформ Росія використовувала для підсилення роботи безпілотного літального апарату розвідки іранського виробництва "Мохаджер-6".

"А саме – встановили обладнання, яке збільшує радіус його роботи", - пояснюють ССО.

Цей безпілотник росіяни застосовували для ведення розвідки та подальшого завдання ударів дронами-камікадзе Shahed по об’єктах критичної інфраструктури на півдні України.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Також росіяни встановили на платформі радіолокаційну станцію виявлення надводних об’єктів (від моторних човнів до кораблів) "Нева-Б".

"За допомогою цієї РЛС росіяни контролювали обстановку в північно-західній частині Чорного моря", - наголошують в ССО.

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Деталі спецоперації

"Після ретельного планування та підготовки група 73-го морського центру ССО розпочала виконання завдання зі знищення ворожих об’єктів", - йдеться у повідомленні.

Спецоперацію провели в зоні постійного патрулювання російської авіації та флоту.

Вночі човни 73-го морського центру ССО підійшли впритул до видобувної платформи. Після проведення спеціальних дій та зачистки бійці замінували обʼєкти.

Згодом бойова група відійшла на безпечну відстань і підірвала платформу.

"У результаті захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною", - сказано у повідомленні.

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Як зауважують ССО, спецоперація забезпечила безпечніше пересування кораблів та обмежила можливості Росії у північно-західній частині Чорного моря.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський відзначив успіхи українських розвідників і нагородив воїнів ГУР, які знищили російський ракетний катер "Івановєц".

Російський ракетний катер «Івановєц» потопили 1 лютого. Сталося це, коли судно перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Катер росіян затопили воїни спецпідрозділу Group 13.

Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель пішов на дно.