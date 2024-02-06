Російсьські окупаційні війська вигадали спосіб збільшити перелік «безгосподарного майна», аби відібрати його в мешканців тимчасово окупованих територій, які евакуювалися.

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

«Тепер росіяни фактично не визнають «довіреності», адже вимагають, аби власник нерухомості вказав там країну, де розташована нерухомість. Проте на підставі українських документів зробити це, звичайно, неможливо. В результаті власнику майна треба повернутися на ТОТ, де його чекає фільтрація. Відтак це дозволяє ворогу збільшити кількість «безхазяйного майна» й забрати його у родичів тих, хто полишив регіон», - повідомляють в ЦНС.

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Втім зазначається, що всі ці нібито документи з гербом РФ не мають жодної юридичної сили.

«Після неодмінного звільнення територій усі майнові права повернуться власникам, а кожен дотичний до процесу грабування українців понесе відповідальність, як це було в звільнених районах Харківщини та Херсонщини», - наголосили в ЦНС.

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