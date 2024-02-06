Комітет Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин підтримав законопроєкт про множинне громадянство.

Про це йдеться у Telegram парламенту.

"Комітет на своєму засіданні 6 лютого підтримав проєкт закону про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України, реєстр. №10425 від 22.01.2024, поданий президентом України", - йдеться у повідомленні.

Advertisement

Президент Володимир Зеленський визначив законопроєкт як невідкладний.

Документ, зокрема, удосконалює правове регулювання питань щодо статусу іноземців та осіб без громадянства, "які у складі Збройних сил України, інших утворених відповідно до законодавства формувань, беруть участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України".

Більше по темі Зеленський представив заступників Сирського і Баргилевича Новопризначені заступники відповідатимуть за планування, логістику, технології та підготовку воїнів.

Нагадаємо, у День Соборності Зеленський вніс до ВР цей проєкт закону, який дозволить "всім етнічним українцям та їхнім нащадкам", а також "іноземним добровольцям, які стали на захист України", отримати українське громадянство.

Своїм законопроєктом Зеленський пропонує визначити держави, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України за спрощеною процедурою. До цього списку увійшли 33 країни.

Advertisement

Детальніше про те, що пропонує проєкт закону, читайте в матеріалі Kyiv Post.