«Ми співпрацюємо з галузевими партнерами, щоб узгодити загальні технічні стандарти, які сигналізують про те, коли вміст було створено за допомогою ШІ. Ці стандарти дадуть нам змогу позначати створені штучним інтелектом зображення, які користувачі публікують у Facebook, Instagram і Threads», - йдеться у пресрелізі Meta.

У повідомленні зазначили, що найближчими місяцями компанія розпочне застосовувати ці мітки всіма мовами, які підтримуються кожним із додатків.

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Зазначається, що нині у компанії хочуть дізнатися набагато більше про те, як люди створюють і діляться контентом, зробленим завдяки ШІ. Meta також нагадала, що вже використовує ШІ-системи для інших цілей.

«Протягом кількох років ми використовуємо ШІ-системи, щоб захистити наших користувачів. Наприклад, ми використовуємо штучний інтелект, щоб виявляти та усувати висловлювання мовою ворожнечі та інший вміст, який порушує нашу політику», - додали у компанії.Нагадаємо, раніше ми писали, що Meta починає другу хвилю скорочень у сфері рекрутингу і HR.



Раніше ми писали, що Meta починає другу хвилю скорочень у сфері рекрутингу і HR.