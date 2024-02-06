Понад 660 кораблів скористалися українським морським коридором за пів року. Вони перевезли близько 20 млн тонн вантажів до 32-х країн світу. 70% з цих вантажів — це аграрна продукція наших сільгоспвиробників, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

“У січні ми вийшли на довоєнні обсяги експорту морем, а по загальному обсягу експорту вже наближаємося до показників, які були до повномасштабного вторгнення.

Минулого місяця в грошовому еквіваленті загальний український експорт склав 3,1 млрд доларів, із них 1,9 млрд доларів — це морський експорт”, - зазначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував українським військовим, підприємцям та міжнародним партнерам.

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Раніше ми писали про те, що море знову стало найдешевшим маршрутом для експорту українського зерна.

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