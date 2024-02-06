Верховна Рада вкотре не змогла розпочати розгляд питання про відкликання народної депутатки Мар’яни Безуглої (парламентська фракція "Слуга народу") з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомляє Укрінформ із посиланням на онлайн-трансляцію народного депутата Олексія Гончаренка (фракція "Європейська солідарність").



6 січня народні депутати зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови №10391 про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Авторами відповідного документа виступили члени комітету, зокрема його керівництво. Верховна Рада вже декілька разів не змогла розпочати розгляд відповідного питання через відсутність депутатської підтримки у вигляді голосів.



Сьогодні, 6 лютого, розглянути проєкт про відкликання Безуглої з посади запропонували співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко та позафракційний народний депутат Дмитро Разумков. Обидві пропозиції не набрали необхідних 226 голосів.



Напередодні Марʼяна Безугла заявила, що написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга народу".



Раніше оборонний комітет рекомендував відсторонити депутатку з посади заступниці голови комітету. Безугла назвала це лише рекомендацією від комітету. Мовляв, рішення, згідно з законом, може бути ухвалене лише в залі.

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Скандал навколо депутатки розгорівся минулого року, коли Безугла опублікувала низку дописів із критикою на адресу військового керівництва, висунула низку звинувачень і закликала замінити військове командування.