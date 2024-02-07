Загальний огляд:

Колишній "рупор" Трампа Такер Карлсон анонсував своє майбутнє інтерв’ю з Путіним

Президент США каже, що "годинник цокає" щодо додаткової допомоги Україні

Інтерв'ю AFP з українськими військовими свідчать про перевагу Залужного над Зеленським

Росія посилює артилерійські удари, ЗСУ намагаються отримати більше боєприпасів

Україна відвойовує територію навколо Авдіївки, ситуація досягла "критичної" стадії

Американський правий пропагандист, якого звільнили з Fox News, зібрався брати інтерв'ю у Путіна

Колишній ведучий Fox News Такер Карлсон заявив у вівторок, що візьме інтерв'ю у президента Росії Владіміра Путіна і опублікує його в соціальних мережах. Консервативного телеведучого помітили на виході з Кремля цього тижня, після чого з'явилися чутки про його можливу зустріч із російським диктатором, яку тепер підтвердив Карлсон.

"Ми тут, щоби взяти інтерв'ю у президента Росії Владіміра Путіна. Ми зробимо це незабаром", — сказав Карлсон у відео, розміщеному на платформі X, колишньому Twitter.

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Цього популярного телевізійного експерта, постачальника теорій змови щодо пандемії Covid і штурму Капітолію 6 січня 2020 року, звільнили з правого медіа-холдингу Fox News, що належить Руперту Мердоку, у квітні 2023 року. Приблизно в цей самий час суд зобов'язав Fox виплатити компанії-виробнику машин для голосування 787,5 мільйонів доларів за брехню про порушення на виборах, що буцімто призвели до поразки Дональда Трампа на президентських виборах у 2020 році.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

(Карлсон, який регулярно консультував колишнього президента-республіканця з питань медіа-стратегії під час роботи на телеканалі Fox, був помічений у тому, що саме в той час надіслав продюсеру кілька текстів, у яких писав: "Ви продовжуєте говорити нашим глядачам, що мільйони голосів були змінені програмним забезпеченням... Якщо у вас немає переконливих доказів шахрайства такого масштабу, то продовжувати це говорити — жорстоко і безрозсудно").

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Намагаючись перезапустити свою кар'єру в соціальних мережах, Карлсон стане першим великим американським медійником, який взяв би інтерв'ю у Путіна з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Карлсон, який вже давно просуває порядок денний Путіна і активно виступає проти допомоги Києву, сказав: "Проведення такого інтерв'ю, очевидно, пов'язане з певними ризиками. Тому ми ретельно обмірковували це протягом багатьох місяців".

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Агенція Франс-Пресс (AFP) повідомила, що російські державні ЗМІ "гарячково висвітлювали візит Карлсона до Москви, публікуючи фотографії скандального ведучого в аеропорту, а також у знаменитому Большому театрі, куди він прийшов на балет".

Байден заявив, що "годинник цокає" щодо допомоги Києву

У вівторок президент США Джо Байден заявив, що Конгрес зіграє на руку Кремлю, якщо відхилить запропоноване фінансування для Києва, що "годинник цокає", і що "час спливає". Він звинуватив колишнього президента Дональда Трампа в тому, що той грається в політику з національною безпекою.

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Цього тижня республіканці в Палаті представників, лояльні лише до Трампа, погрожували відхилити підтриманий Сенатом двопартійний законопроєкт, який передбачає ґрунтовні реформи у сфері безпеки кордонів США в обмін на військову допомогу Україні в розмірі 61 мільярд доларів.

"Ми не можемо відступити зараз. Саме на це робить ставку Путін", – сказав Байден. "Підтримати цей законопроєкт — означає протистояти Путіну. Виступати проти цього законопроєкту — це грати йому на руку". Що стосується поступок, зроблених в імміграційній політиці, він сказав, що двопартійний законопроєкт Сенату включає в себе "найжорсткіший за всю історію набір реформ для захисту кордону".

Військовослужбовці занепокоєні спекуляціями про відставку їхнього головнокомандувача

Українські військовослужбовці на передовій, в інтерв'ю AFP цього тижня висловили занепокоєння і розчарування тим, що Головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного можуть замінити, про що ходять чутки.

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"Заміна командувача під час бойових дій, особливо коли вони настільки інтенсивні в нашому регіоні, є недоречною, — сказав кореспонденту AFP 25-річний військовий медик із позивним "Берія", який дислокується в Донецькій області. – Я б скоріше замінив президента".

Інший солдат, "Кіт", сказав, що чутки про звільнення Залужного дратують його, тому що немає повної прозорості щодо причини звільнення Головнокомандувача. Залужний "уособлює нашу непереможність, нашу перемогу, – сказав 50-річний "Кіт" в інтерв'ю AFP. – Він вже є іконою".

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Що стосується пересічних громадян на вулицях України, то для них це рішення видається значно менш суперечливим:

Московські війська посилюють артилерійські обстріли, а ЗСУ шукають боєприпаси для контрбатарейної боротьби

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що російські війська збільшили кількість артилерійських обстрілів "майже на 25% за останній тиждень і обстріляли Україну понад 1500 разів, цілями стали понад 570 населених пунктів".

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Збройні сили України (ЗСУ) на таких напрямках, як Авдіївський, витрачають все більше нормованих снарядів і тому "можуть націлюватися лише на великі скупчення наступаючих російських солдатів. Росіяни, очевидно, адаптувалися і тепер наступають меншими групами, по яких українській артилерії важче завдати удару".

"Нестача артилерійських боєприпасів серйозно погіршує роботу контрбатарейних систем: AN/TPQ, COBRA та інші західні контрбатарейні системи ефективні лише тоді, коли кількість снарядів, які є в розпорядженні українських сил, дозволяє їм переслідувати цілі, які ідентифікують контрбатарейні радари", — зауважує ISW.