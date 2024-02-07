Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, який перебуває з офіційним візитом у Києві, провів ранок в укритті через масовану ракетну атаку Росії на Україну.

Про це топ-дипломат ЄС розповів у соцмережі X.

"Починаю свій ранок в укритті, поки у Києві лунають сигнали повітряної тривоги. Це щоденна реальність відважних українських людей, відколи Росія розпочала свою незаконну агресію", - написав Жозеп Боррель.

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Нагадаємо, в середу, 7 лютого Росія здійснила черговий масований удар по Україні ракетами та шахедами: Kyiv Post зібрав інформацію про атаку.

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