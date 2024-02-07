Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, який перебуває з офіційним візитом у Києві, провів ранок в укритті через масовану ракетну атаку Росії на Україну.
Про це топ-дипломат ЄС розповів у соцмережі X.
"Починаю свій ранок в укритті, поки у Києві лунають сигнали повітряної тривоги. Це щоденна реальність відважних українських людей, відколи Росія розпочала свою незаконну агресію", - написав Жозеп Боррель.
Starting my morning in the shelter as air alarms are sounding across Kyiv.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2024
This is the daily reality of the brave Ukrainian people, since Russia launched its illegal aggression. pic.twitter.com/Q7tZL5evkd
Нагадаємо, в середу, 7 лютого Росія здійснила черговий масований удар по Україні ракетами та шахедами: Kyiv Post зібрав інформацію про атаку.
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