Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, який перебуває з офіційним візитом у Києві, провів ранок в укритті через масовану ракетну атаку Росії на Україну.

Про це топ-дипломат ЄС розповів у соцмережі X.

"Починаю свій ранок в укритті, поки у Києві лунають сигнали повітряної тривоги. Це щоденна реальність відважних українських людей, відколи Росія розпочала свою незаконну агресію", - написав Жозеп Боррель.