Російські війська випустили по Україні 64 ракети та дрони, Силам протиповітряної оборони вдалося збити 44 цілі.

Про це йдеться у Telegram Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Противник здійснив кілька ударів по території України, починаючи з вечора. Війська РФ випустили по Україні 64 засоби повітряного нападу:

20 "Шахедів" (Чауда - Крим);

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з десяти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски - Енгельс, Каспійське море);

чотири крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);

три крилаті ракети морського базування "Калібр" з носіїв у Чорному морі (район пусків - Новоросійськ);

три балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із мису Тарханкут - Крим, Воронезької обл. - РФ);

п'ять зенітних керованих ракет С-300 (район пусків - Бєлгородська обл. - РФ).

Сили ППО змогли збити 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крилаті ракети "Калібр" і 15 "Шахедів".

Атаку відбивали зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

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Нагадаємо, за даними КМВА, під час ракетного удару по Україні вранці 7 лютого біля Києва збили близько 20 ракет.

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