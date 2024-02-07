Із Букінгемського палацу повідомили, що у короля Чарльза діагностували рак, і він розпочав лікування в понеділок. Речники палацу пояснили, що захворювання виявили нещодавно, під час обстеження короля з приводу доброякісного збільшення простати. «Було зазначено окреме питання, яке викликало занепокоєння, – говорять речники палацу, – і «подальші діагностичні тести виявили одну з форм раку». Вони не повідомили, який саме вид раку діагностували у короля. Хоча лікарі порадили 75-річному Чарльзу на час лікування припинити виконувати монарші обов'язків, за словами речників, він «продовжить виконувати державні обов'язки» і планує щотижня зустрічатися з прем'єр-міністром Ріші Сунаком. Наразі король проходить лікування амбулаторно і в понеділок ввечері перебував вдома у Лондоні, повідомляє Палац – BBC.

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Уряд Нідерландів у понеділок заявив, що надішле Україні додатково шість винищувачів F-16. Це сталося після скасування запланованого раніше продажу цих літаків приватному замовнику, заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. «Міністерство оборони Нідерландів готує шість додаткових винищувачів F-16 для доставки в Україну», – повідомила Оллонгрен в одній із соцмереж, додавши, що ці літаки будуть передані Києву на додаток до 18 раніше обіцяних винищувачів. «Перевага України в повітрі є важливою для протидії російській агресії», – наголосила міністерка. У заяві міністерства сказано, що запланований раніше продаж шести літаків приватному військовому оператору Draken International був скасований, що й дозволить збільшити кількість F-16, які скоро мають бути передані Україні – Politico.

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Джек Вотлінг з Королівського інституту об’єднаних служб, який часто буває на передовій в Україні, заявив, що ситуація там наразі «надзвичайно серйозна». Дефіцит боєприпасів уже призвів до збільшення втрат серед українських воїнів. Не маючи ясного розуміння, коли їм надійдуть нові партії снарядів та іншої військової техніки, українські військові не можуть планувати майбутні операції. Вотлінг вважає, що наслідки дефіциту боєприпасів у ЗСУ «спочатку будуть відчуватися менш гостро, але потім це швидко загостриться». Він попереджає, що «коли дійде до того, що наслідки стануть вже дуже очевидними, буде пізно» – FT.

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Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес повідомив іспанським законодавцям у понеділок, що Іспанія надішле агентству ООН у справах палестинських біженців (БАПОР) додаткові 3,5 мільйона євро (3,8 мільйона доларів). Головні донори БАПОР, зокрема Сполучені Штати та Німеччина, призупинили фінансування цієї організації після того, як з’явилися повідомлення про те, що 12 палестинців-співробітників БАПОР підозрюються в причетності до терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня минулого року. «Ситуація з БАПОР наразі є критичною, існують серйозні ризики того, що її гуманітарна діяльність у Газі буде паралізована впродовж кількох тижнів», – сказав Альбарес законодавцям. У 2023 році Мадрид надав безпосередньо БАПОР 18,5 мільйона євро, в тому числі 10 мільйонів, затверджених у грудні після рішення Іспанії потроїти обсяги гуманітарної допомоги палестинським територіям. У п'ятницю також і Португалія оголосила про надання додаткової допомоги БАПОР на суму один мільйон євро. Міністр закордонних справ країни Жоао Кравінью написав на своїй сторінці в мережі X, що важливо «не відвернутися від палестинського населення Гази в цей важкий час» – Reuters

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Президент України Володимир Зеленський 5 лютого подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та військової мобілізації в країні, яка вже майже два роки перебуває в стані повномасштабної війни, розв'язаної Росією. Законопроєкти Зеленського передбачають продовження цих двох заходів ще на 90 днів після 14 лютого відповідно до положень Конституції України. З 24 лютого 2022 року, коли Кремль розпочав своє повномасштабне вторгнення, Верховна Рада голосуватиме за ці два взаємопов'язані законопроєкти вже вдесяте. Це подовження, якщо його ухвалять українські законодавці, збігатиметься в часі з циклом президентських виборів в Україні. Голосування за оголошення про початок передвиборчої кампанії за нормального перебігу подій в країні мало б відбутися наступного місяця, але, як відомо, проведення виборів під час дії воєнного стану заборонено Конституцією. Ще в листопаді минулого року Зеленський відверто сказав про ймовірне відтермінування президентських виборів. Він заявив тоді, що було б «безвідповідально» проводити їх в умовах воєнного часу – Радіо «Свобода».

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Ярослава Гуньку, який опинився в епіцентрі скандалу під час вересневого звернення президента України Володимира Зеленського до канадійського парламенту, прем’єр-міністр Джастін Трюдо запросив взяти участь у мітингу в Торонто на честь візиту Зеленського до Канади. Гунька стояв поблизу трибуни під час звернення Зеленського до парламентарів і отримав бурхливі овації після того, як тодішній спікер Ентоні Рота відзначив особистий внесок українського канадійця в боротьбу з росіянами під час Другої світової війни. Пізніше ЗМІ повідомили, що Гунька начебто воював на боці нацистської Німеччини. Текст запрошення, про яке вперше повідомило Rebel News, був отриманий через запит на доступ до інформації. «Ім’я особи, про яку йде мова, було надано Конгресом українців Канади. Ця особа не була присутня. Знаючи те, що відомо зараз, цю особу не слід було запрошувати» – CBC News.

Начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка звільнили з посади через виявлене стеження СБУ за журналістами Bihus.Info. Про це ТСН.ua повідомили джерела в СБУ. За даними джерел, рішення про це звільнення прийняв голова СБУ Василь Малюк. Відповідне подання він направив президентові, який видав указ про звільнення Семенченка. «Позиція керівництва СБУ зрозуміла – дії окремих співробітників не мають кидати тінь на Службу, яка так багато робить під час війни: від підриву Кримського мосту та проведення інших унікальних спецоперацій до ліквідації воєнних злочинців на території Російської Федерації. Тож «кадри», які стежили за редакцією Дениса Бігуса, однозначно мають понести відповідальність. Принаймні, їх треба відправити на передову», – вважає наше джерело в СБУ.

Цей огляд передруковано з дозволу автора з його блогу World Briefing. Дивіться оригінал тут.