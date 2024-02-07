Звіт РЖД підтверджують джерела російської газети «Вєдомості» в галузі.

За словами представника державної монополії, ситуація «особливо загострилася» в четвертому кварталі 2023 року, і зараз РЖД намагається «максимально швидко» вирішити цю проблему з сервісними компаніями.

Співрозмовник видання пояснив, що номінально локомотивів для перевезення вантажів вистачає, але насправді спроможність російської залізниці їх перевозити зменшується.

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Найбільше страждає Свердловська залізниця внаслідок масового простою локомотивів у ремонті.

За словами наближеного до РЖД співрозмовника видання, ремонти проводяться неякісно, через що локомотиви часто ламаються в дорозі.

Генеральний директор російської агенції «Іnfoline-аналітика» Михайло Бурмістров зауважує, що сервісні компанії мають забезпечувати коефіцієнт технічної готовності (КТГ) локомотивного парку на рівні 95%, але до середини 2023 року цей показник знизився до 93%, а в січні 2024 року став ще нижчим.

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Загалом на мережі РЖД перебуває близько 20 тисяч одиниць тягового рухомого складу всіх видів. За ремонт близько 15 тисяч із них відповідає «Локотех» (структура «Трансмашхолдингу»), а за 5 тисяч — «СТМ-сервіс». Раніше РЖД перевела персонал своїх локомотиворемонтних депо до штату цих компаній.

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Зазначається, що представник «СТМ-сервісу» пояснив проблеми з ремонтом тим, що довелося переглядати номенклатуру імпортних запчастин. Зокрема, через санкції сервісна компанія втратила доступ до мастил, підшипників, електронних компонентів тощо.

Бурмістров додав, що окрім труднощів із закупівлею імпортних деталей існує й проблема дефіциту кадрів через мобілізацію.

За його словами, у Росії зараз активно вводять в експлуатацію локалізовану техніку, але вона частіше ламається через «дитячі хвороби», а її кількості не вистачає. У 2023 році РЖД закупила 557 нових локомотивів.