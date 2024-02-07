Про це повідомляє SOVA.news.

У відповідь на заклик українського посольства в Грузії утриматись від політизації питання вибухівки, кандидат у прем'єри Грузії Іраклій Кобахідзе сказав, що посольство України не зробило б такої заяви, якби Україна мала посла в Грузії. Він підкреслив, що питання безпеки країни і політизація — несумісні.

«Політизація тут ні до чого, вони загрожували нашим державним інтересам. До чого тут політизація? Безпека країни — це теж політичне питання, але політизація не має до цього жодного стосунку. Якби в України був посол у Грузії, вони, напевно, не зробили б такої заяви», — наголосив грузинський політик.

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Крім того, Кобахідзе заявив, що факти, представлені Службою безпеки Грузії, є доказом того, що високопоставлені чиновники українського уряду хочуть другого фронту в Грузії.

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5 лютого Служба безпеки Грузії заявила, що вилучила вантаж із вибуховими пристроями, який нібито везли з Одеси, частину цієї вибухівки мали доправити до російського Воронежа.

Згодом Посольство України у Грузії прокоментувало заяву грузинських спецслужб, заявивши, що українська сторона перевіряє інформацію та закликає Грузію утриматися від політизації питання.