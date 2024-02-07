Під час дводенного візиту до Києва високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель оголосив, що Європейський Союз передав Україні систему розмінування MV-10.
Про це топ-дипломат ЄС написав у соцмережі X.
"Даючи відсіч російському агресору, Україна вже відбудовується - і ми супроводжуємо її у цій нелегкій справі. Ми передали Державній спеціальній службі транспорту України систему розмінування, яка зробить небезпечне завдання розмінування більш безпечним і ефективним", - розповів Жозеп Боррель.
While fighting the Russian aggressor, Ukraine is already rebuilding - and we accompany them on this difficult task.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2024
We handed over to @SSTS_UA a mine-clearing system to that will make the dangerous task of demining safer & more efficient.https://t.co/17fYfJvM6V pic.twitter.com/ImnBuJYHDj
У зовнішньополітичній службі ЄС повідомили, що MV-10 знешкоджує протипіхотні та протитанкові міни, а також інші боєприпаси, що не здетонували.
Ця система створена для роботи на великих територіях та складних ділянках, розміновуючи до 4 тис. кв. метрів на годину. Вона безпечна в експлуатації завдяки дистанційному управлінню.
Окрім власне обладнання, 25-мільйонна допомога ЄС з гуманітарного розмінування в Україні передбачає спеціальні навчання для українських операторів з розмінування.
Нагадаємо, під час візиту до Києва Боррель провів ранок в укритті через масовану атаку Росії на Україну.
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