Під час дводенного візиту до Києва високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель оголосив, що Європейський Союз передав Україні систему розмінування MV-10.

Про це топ-дипломат ЄС написав у соцмережі X

"Даючи відсіч російському агресору, Україна вже відбудовується - і ми супроводжуємо її у цій нелегкій справі. Ми передали Державній спеціальній службі транспорту України систему розмінування, яка зробить небезпечне завдання розмінування більш безпечним і ефективним", - розповів Жозеп Боррель.

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У зовнішньополітичній службі ЄС повідомили, що MV-10 знешкоджує протипіхотні та протитанкові міни, а також інші боєприпаси, що не здетонували.

Ця система створена для роботи на великих територіях та складних ділянках, розміновуючи до 4 тис. кв. метрів на годину. Вона безпечна в експлуатації завдяки дистанційному управлінню.

Окрім власне обладнання, 25-мільйонна допомога ЄС з гуманітарного розмінування в Україні передбачає спеціальні навчання для українських операторів з розмінування.

Нагадаємо, під час візиту до Києва Боррель провів ранок в укритті через масовану атаку Росії на Україну.

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