Під час дводенного візиту до Києва високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель оголосив, що Європейський Союз передав Україні систему розмінування MV-10.

Про це топ-дипломат ЄС написав у соцмережі X.

"Даючи відсіч російському агресору, Україна вже відбудовується - і ми супроводжуємо її у цій нелегкій справі. Ми передали Державній спеціальній службі транспорту України систему розмінування, яка зробить небезпечне завдання розмінування більш безпечним і ефективним", - розповів Жозеп Боррель.