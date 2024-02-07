Партизанський рух АТЕШ зафіксував переміщення військової техніки в окупованій Росією Горлівці (Донецька область).

Партизани опубліковали відповідне відео у Telegram.

"Наші агенти змогли зафіксувати переміщення техніки окупантів, у тому числі танків, у Горлівці. Координати: 48.312411,37.980464", - йдеться у підписі під відео.

Опитаний Kyiv Post український військовий припустив, що на відео, ймовірно, зафіксований рух не російського танку, а бойової машини десанту (БМД).

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Партизани заявили, що знають місце, де базується техніка РФ, а його координати вони передали Силам оборони України.

"Чекаємо на швидку реакцію. Продовжуємо розвідку всіх військових об'єктів у Росії", - йдеться у повідомленні.

Партизанський рух назвав своїм завданням оперативну передачу українським Силам оборони будь-якої інформації, яка "допоможе деокупувати Донецьку та інші області".

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Горлівка окупована росіянами з 2014 року.

Наприкінці минулого року стало відомо, що Росія відновила постачання своїх військ на сході України трасою Ясинувата-Горлівка.

Восени 2023 року українські Збройні сили порушили російську логістику, уразивши міст біля Пантелеймонівки – селища, розташованого на цій трасі.

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Висновок про те, що росіяни знову використовують дану трасу і певозять нею військові вантажі, можна зробити з кадрів російського телебачення: у сюжеті про бойові дії на Торецькому напрямку пропагандисти показали ділянку дороги, якою рухається транспорт армії РФ.

Російський пропагандист вказував, що дороги під Горлівкою посилили додатковими бетонними укріпленнями. За його словами, навіть вдень українські сили атакують трасу дронами-камікадзе, "тому будь-яке перекидання техніки проводиться під прикриттям систем РЕБ".

Видання "Донбас Реалії" змогло зробити гео-прив'язку кадрів із російського сюжету: частину його зняли на ділянці траси Ясинувата-Горлівка, поряд з якою 12 жовтня 2023 року ЗСУ знищили міст над залізничним полотном.

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У цьому контексті слід зауважити, що раніше українські військові відбили в росіян один із териконів у межах Горлівки та захопили позиції противника. Видання Liga.net припускало, що йдеться про терикон шахти "Гагаріна" на західній околиці міста.

Операцію провела штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

"Тепер над териконом майорить наш прапор", - сказав президент Володимир Зеленський, оприлюднивши відповідне відео.

Про відбиття терикону президент повідомив 12 грудня, а за кілька тижнів до того українські медіа та російські пропагандисти писали, що Силам оборони України вдалося взяти позиції в Горлівці.

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Український військовий, з яким Kyiv Post поговорив на умовах анонімності, пояснив, що важливим елементом військової тактики є зайняття геодезичних висот на полі бою.

"Це сприяє розширенню радіогоризонту для роботи засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, розширює можливості роботи засобів БПЛА розвідувальної та ударної функції", - наголошував співрозмовник.

Військовий також звертав увагу на те, що зайняття висот особливо допомагає для успішної роботи засобів підтримки вогню - мінометів, гранатометів та протитанкових ракетних комплексів.