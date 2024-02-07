6 лютого на турецькому телеканалі Star TV показали українсько-грузинсько-турецьку історичну кінострічку “Фортеця Хаджибей”, повідомило Державне агентство України з питань кіно.



«Вітаємо всю команду з успіхом і міжнародним визнанням! Вихід у прайм-тайм – це доказ того, що турецькі глядачі високо оцінили наш кінофільм», – зазначили в агентстві.

«Фортеця Хаджибей» – пригодницький фільм українсько-грузинсько-турецького виробництва, знятий на Одещині за підтримки Держкіно. Режисер фільму - Костянтин Коновалов.

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Події стрічки відбуваються в період російсько-турецької війни за території Північного Причорноморʼя наприкінці XVIII століття. Османська Порта й Задунайська Січ ведуть боротьбу з Росією.



Козак Андрій має передати важливу військову інформацію в Стамбул. Для цього йому треба визволити з темниці батька своєї коханої — турецької красуні Фатіми. Молоді люди відважуються на відчайдушну подорож.



У 2021 році «Фортецю Хаджибей» відзначили на Best Istanbul Film Festival у номінації «Найкращий повнометражний фільм».



