6 лютого на турецькому телеканалі Star TV показали українсько-грузинсько-турецьку історичну кінострічку “Фортеця Хаджибей”, повідомило Державне агентство України з питань кіно.

«Вітаємо всю команду з успіхом і міжнародним визнанням! Вихід у прайм-тайм – це доказ того, що турецькі глядачі високо оцінили наш кінофільм», – зазначили в агентстві.

«Фортеця Хаджибей» – пригодницький фільм українсько-грузинсько-турецького виробництва, знятий на Одещині за підтримки Держкіно. Режисер фільму - Костянтин Коновалов.

Advertisement

Події стрічки відбуваються в період російсько-турецької війни за території Північного Причорноморʼя наприкінці XVIII століття. Османська Порта й Задунайська Січ ведуть боротьбу з Росією.

Козак Андрій має передати важливу військову інформацію в Стамбул. Для цього йому треба визволити з темниці батька своєї коханої — турецької красуні Фатіми. Молоді люди відважуються на відчайдушну подорож.

У 2021 році «Фортецю Хаджибей» відзначили на Best Istanbul Film Festival у номінації «Найкращий повнометражний фільм». 

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
13 годин тому
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
Київ Пост
Уряд підтримав запуск застосунку "Мрія" для школярів
1 день тому
Уряд підтримав запуск застосунку "Мрія" для школярів
Київ Пост
Уряд виділить 2,5 млрд грн на облаштування укриттів
1 день тому
Уряд виділить 2,5 млрд грн на облаштування укриттів
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Рада ухвалила закон про біологічне батьківство у разі загибелі військового: що відомо
Далі » Польські фермери протягом місяця блокуватимуть пункт пропуску "Дорогуськ - Ягодин" - Держмитслужба