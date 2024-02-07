Польські фермери попередили українську сторону про те, що 9 лютого розпочнуть блокування деяких пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Про це повідомила пресслужба Держмитслужби.

"Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" має розпочатися об 11:00 год. за київським часом 9 лютого із використанням сільськогосподарської техніки. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня 2024 року", - йдеться у дописі відомства.

За даними Держмитслужби, протестувальники пропускатимуть всі пасажирські автобуси та по одній вантажівці в обох напрямках протягом години.

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Окрім цього, вони вчергове обіцяють забезпечити безперешкодний рух гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну.

У відомстві наголосили, що наразі з'ясовують інформацію щодо можливого блокування інших пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Для цього представники Держмитслужби проведуть зустрічі з польськими колегами.

Нагадаємо, Польща має намір посилити перевірки агропродукції з України.

 

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