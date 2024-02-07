Верховна Рада України підтримала законопроєкт про біологічне батьківство у разі загибелі військового, який дозволить зберігати заморожені репродуктивні клітини загиблих воїнів протягом трьох років.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

За законопроєкт №10448 за основу та в цілому проголосували 264 народні депутати.

Документ передбачає, що у разі загибелі військового репродуктивні матеріали будуть безкоштовно зберігатися протягом трьох років. Після закінчення цього терміну зберігання клітин можна продовжити за рахунок іншої особи.

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Військовослужбовець, репродуктивні клітини якого зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті.

У разі використання для зачаття дитини репродуктивних клітин їх власник буде визнаватися батьком або матір’ю народженої дитини.

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Раніше в Україні спалахнув скандал через те, що жінкам на законодавчому рівні заборонили використовувати репродуктивний матеріал загиблих на війні чоловіків. Крім того, планувалося утилізувати весь біоматеріал тих чоловіків, які загинули на війні.

Аби врегулювати цю колізію, наприкінці січня у Раді зареєстрували новий законопроєкт про репродуктивний матеріал військових, який сьогодні підтримали парламентарі.

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Нагадаємо, нардепи також ухвалили в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (№10449). Детальніше про закладені у проєкті норми читайте у матеріалі Kyiv Post.