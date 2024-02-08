На відкритті Київського міжнародного форуму з кібербезпеки «Стійкість під час кібервійни» секретар РНБО України Олексій Данилов висловив думку, що скоро в Україні з’явиться посада кібердипломата, повідомляє кореспондент Kyiv Post.

“Зараз у світі великий рух — кожна країна на сьогоднішній день починає розуміти, і вже велика кількість країн має кібердипломатів. У нашій країні так само скоро з’явиться, я думаю, обов’язково така посада — кібердипломат, тому що це дуже-дуже важливий напрямок боротьби за світло в цьому світі”, - сказав Данілов.



Секретар РНБО зауважив, що Україна “пережила тотальну цифровізацію, яку треба зараз обов’язково захищати”, та подякував усім, хто здійснює цей захист.



Крім того, Олексій Данілов закликав учасників форуму до співпраці й зазначив, що наразі кожна країна починає будувати взаємовигідні партнерства та поширювати цифрові рішення на міжнародному рівні.

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Варто нагадати, що минулого року в Україні заснували єдину координаційну платформу в галузі defense tech в Україні BRAVE1 для допомоги стартапам у галузі кібербезпеки.

Відповідне рішення було підписано 26 квітня Міністерствами цифрової трансформації, оборони, економіки, стратегічних галузей промисловості, а також Генеральним штабом ЗСУ та Радою національної безпеки і оборони.