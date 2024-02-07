За постановою вищого суду Європейського Союзу, російсько-узбецький магнат Алішер Усманов залишиться у списку санкцій Євросоюзу, повідомляє Reuters.

У 2022 році на російського олігарха та колишнього президента Міжнародної федерації фехтування Алішера Усманова наклали санкції Європейський Союз, США, Велика Британія та інші країни. Усманов володіє величезними частками в багатьох секторах економіки РФ, зокрема в металургічній та гірничовидобувній галузях, телекомунікаціях та інформаційних технологіях. Мільярдера також називають близьким до президента Росії Владіміра Путіна, колишнього президента і прем’єр-міністра Дмітрія Медведєва, нині заступника голови Ради безпеки РФ, а також до інших високопоставлених російських чиновників.

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«Він активно підтримував політику російського уряду щодо дестабілізації України», – йдеться у рішенні ЄС щодо накладення санкцій на Усманова.



Крім того, Європейський суд відхилив аналогічну апеляцію на виключення із санкційного списку колишнього віце-прем’єра РФ Ігоря Шувалова.



У суді зазначили, що Шувалов «підтримує дії та політику, які підривають суверенітет і незалежність України». Раніше ми писали, чому санкції Заходу проти Росії не можуть зупинити війну в Україні.