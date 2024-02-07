Країни-члени Європейського Союзу та їхні законодавці досягли у вівторок згоди щодо першого проєкту правил блоку для боротьби з насильством щодо жінок, повідомляє Укрінформ.

Мета законопроєкту - захистити жінок у 27 країнах ЄС від насильства за ознакою статі, примусових шлюбів, каліцтва жіночих статевих органів та домагань у мережі Інтернет.

Вперше Єврокомісія запропонувала розглянути цей проєкт ще 8 березня 2022 року. Депутат Європарламенту Френсіс Фіцджеральд зазначив, що ухвалення законопроєкту - це чітке повідомлення всьому Євпорейському Союзу про те, що парламентарі серйозно ставляться до насильства щодо жінок.

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Віцепрезидент Європейської комісії з цінностей та прозорості Віра Йоурова акцентувала на тому, що цей законопроєкт вперше в історії криміналізує популярні форми кібернасильства. Зокрема, офіційний документ криміналізує кіберпереслідування та кіберрозпалювання ненависті чи насильства в країнах ЄС.

Однак законопроєкт не містить загальноприйнятого визначення поняття зґвалтування. Це питання виявилося найбільш суперечливим пунктом у переговорах політиків.

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"Незважаючи на те, що текст не містить визначення зґвалтування, країни-члени намагатимуться підвищити обізнаність про те, що статеві стосунки без згоди вважаються кримінальним злочином", - йдеться у повідомленні.

Європарламент та щонайменше десяток країн ЄС, включно з Бельгією, Грецією та Італією, хотіли включити визначення зґвалтування в текст документа.

Проте низка інших країн, включно з Францією, Німеччиною та Угорщиною, виступили проти цього, стверджуючи, що органи ЄС не мають компетенції в цьому питанні.



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