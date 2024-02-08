Дональд Трамп не має президентського імунітету й може бути притягнутий до відповідальності за звинуваченням у змові з метою незаконно змінити результати виборів 2020 року, постановив апеляційний суд. Трамп заявив під час розгляду цієї знакової судової справи, що він має імунітет від кримінальних звинувачень за дії, які, на його думку, належали до його обов’язків президента. Але судовим рішенням, оголошеним у вівторок у Вашингтоні, ця заява була відхилена. Це прикре розчарування для Трампа, який роками посилався на президентську недоторканність під час розгляду численних цивільних і кримінальних справ, відкритих проти нього. – BBC.

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Міжнародний комітет Червоного Хреста застеріг від подальшої ескалації на Близькому Сході. У заяві, опублікованій у вівторок, МКЧХ зазначив: «Ми глибоко стурбовані хвилями ескалації насильства на Близькому Сході та рішуче застерігаємо від поширення на весь регіон конфлікту в Газі та Ізраїлі. Цей регіон десятиліттями потерпає від гуманітарної кризи, причому найбільше страждає від неї цивільне населення в Ємені, Іраку, Лівані, Сирії та інших країнах. Посилення бойових дій може спричинити ще більше страждань і ще більше загострити надзвичайну гуманітарну ситуацію тут. Люди в регіоні потребують і заслуговують насамперед перепочинку від насильства».

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Уряд Ізраїлю заявив, що планує залучити 65 000 іноземних робітників з Узбекистану, Індії та Шрі-Ланки для відновлення будівництва, призупиненого після 7 жовтня, коли палестинських робітників вислали з країни після нападу на Ізраїль ХАМАС, визнаного терористичною організацією Сполученими Штатами та країнами ЄС. Близько 72 000 палестинських робітників були зайняті на будівництві в Ізраїлі до терористичної атаки 7 жовтня, яка спонукала ізраїльський уряд звільнити їх і вислати з країни з міркувань безпеки. Представник міністерства житлово-комунального господарства Ізраїлю заявив, що найближчими тижнями очікується прибуття великої кількості іноземних працівників. – Радіо Свобода.

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У Києві внаслідок чергової масованої ракетно-дронової атаки РФ на Україну постраждала 21 людина, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Також про кількох загиблих повідомив і президент Зеленський. У Києві пошкоджені кілька багатоповерхівок. У Львові російського удару зазнало промислове підприємство. Повітряної атаки окупантів також зазнали Миколаївська та Харківська області. Українські телеграм-канали публікували кадри того, що назвали «транспортним апокаліпсисом» у Києві, який стався через відключення електроенергії та інші комунальні негаразди. Загалом 44 з 64 ракет і безпілотників були перехоплені в цей день українськими силами ППО.

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Оголошення президента Сенегалу Макі Салла про перенесення загальнонаціональних виборів викликало протести в країні. – DW.

Росія дозволила розморозити мільйони доларів із заморожених північнокорейських активів і, ймовірно, допомагає своїй ізольованій союзниці отримувати доступ до міжнародних банківських систем, повідомили співробітники, афілійовані з американською розвідкою. Минулого місяця Білий дім заявив, що має докази того, що Північна Корея надала Росії балістичні ракети, і що Пхеньян натомість вимагає від Москви, аби та надала КНДР сучасні військові технології. Згідно з аналізом британського безпекового аналітичного центру, Пхеньян також передав Росії до 2,5 мільйона артснарядів. Хоча поки неясно, чи надала Росія Північній Кореї запитувані нею військові технології, встановлення нових банківських зв’язків є ще однією ознакою стабільного прогресу у відносинах між двома країнами. Розширення партнерства з Москвою очевидно підбадьорило КНДР, оскільки останніми місяцями вона неодноразово проголошувала войовничі погрози на адресу Заходу, зазначають високопосадовці уряду США. Росія дозволила розморозити 9 мільйонів доларів із 30 мільйонів заморожених активів Північної Кореї, які зберігались у російській фінансовій установі. На думку представників розвідки, ці гроші збідніла Північна Корея використає для купівлі сирої нафти. – NYT.

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Кароліна Шиїно, українка за походженням, переможниця конкурсу «Міс Японія» 2023 року, відмовилася від свого титулу, повідомили в понділок організатори конкурсу. Це сталося після того, як в одному місцевому журналі з’явилася стаття про те, що Кароліна має близькі стосунки з одруженим чоловіком. Це перший випадок, коли переможниця конкурсу «Міс Японія» відмовилася від титулу. Організатори конкурсу заявили, що титул залишиться вакантним протягом року. Минулої середи Шукан Буншун повідомив, що 26-річна Шиїно зустрічається з одруженим лікарем. Однак наступного дня організатори конкурсу «Міс Японія» заперечили цю інформацію, пояснивши, що коханий Кароліни запевняв дівчину, що він неодружений, і що вона й гадки не мала, що він має дружину. «Асоціація «Міс Японія» вважає, що Кароліна Шиїно не є винною», – говориться на веб-сайті асоціації. Але в понеділок асоціація заявила, що їм стало відомо, що українка зустрічалася з лікарем, знаючи насправді, що він одружений, і що вона вибачилася за неправду, яку говорила раніше. Асоціація прийняла пропозицію Шиїно відмовитись від титулу «Міс Японія». Її модельне агентство Free Wave пояснило на своєму веб-сайті в понеділок, що лікар спочатку говорив дівчині, що він неодружений, але Шиїно продовжила зустрічатися з ним навіть після того, як дізналася, що він говорив неправду. Агентство прийняло рішення розірвати контракт із Кароліною. У понеділок вона опублікувала допис на своїй сторінці в Instagram, у якому пояснила, що «не змогла сказати правду через розгубленість і страх». – Japan Times.

Український воєначальник просить уряд Канади передати Україні десятки тисяч ракет, які незабаром мають бути утилізовані на військовій базі в Саскачевані. В ексклюзивному інтерв’ю Global News очільник української військової розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов закликав Канаду передати ЗСУ списані ракети CRV7. Це допомогло б Україні відбити російську військову навалу, та ще й заощадило б канадійським платникам податків витрати на їхнє знищення, сказав Буданов. «Ми сподіваємося, що це буде взаємовигідним обом нашим сторонам», – наголосив він. – Global News.

З’явилося більше деталей щодо механізму надання Україні фінансової підтримки в розмірі 50 мільярдів євро, схваленої лідерами ЄС минулого тижня. Основна частина цих коштів – 33 мільярди євро – буде надана Києву у вигляді позик під низькі відсотки, які Україна пізніше погасить. «Згідно з угодою, ЄС створить механізм для України, аби надати постраждалій від війни країні 50 мільярдів євро в період з 2024 по 2027 рік для підтримки її економіки на плаву та забезпечення основних державних послуг, таких як охорона здоров’я, освіта та соцзахист. Сума складається з 17 мільярдів євро безповоротних грантів і 33 мільярдів євро позик під низькі відсотки, тобто країни-члени субсидуватимуть лише першу складову. Гроші під кредити Комісія позичатиме на фінансових ринках, а потім Україна їх повертатиме. Брюссель запровадить механізм поетапних платежів, щоб гарантувати стабільне та передбачуване фінансування. Натомість Києву буде запропоновано провести структурні реформи та зробити інвестиції задля покращення державного управління, забезпечення сталого належного управління, верховенства права та боротьби з корупцією та розкраданням державних коштів – усе це має допомогти Україні реалізувати свою заявку на членство в ЄС. Пішовши на певну поступку Віктору Орбану, єдиному лідеру, який виступав проти надання допомоги Україні, очільники країн Євросоюзу погодилися щороку проводити дебати, аби оцінити ефективність вказаного механізму, але ця дискусія на високому рівні не передбачає жодних голосувань (або можливості накласти вето). «У разі потреби», йдеться в угоді, «лідери можуть попросити Комісію переглянути пакет через два роки. Якщо Європарламент швидко погодить положення, які лежать в основі цього фінансового механізму, Брюссель надішле Києву перший транш фінансування вже на початку березня». – Euronews.

Цей огляд передруковано з дозволу автора з його блогу World Briefing. Дивіться оригінал тут.