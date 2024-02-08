Загальний огляд:

Зеленський у Києві подякував топ-дипломату ЄС за боєприпаси та іншу військову допомогу

Звістка про інтерв’ю американського трампіста з Путіним розлютила Білий дім

Палата представників не визначилася щодо пакету допомоги Україні, Сенат зробить нову спробу в четвер

Росіяни продовжують просуватися на Донеччині

Поперемінні успіхи на лівобережжі Дніпра

Кремль отримував багато прохань про інтерв’ю з Путіним, але задовольнив прохання лише трампіста

У середу Білий дім гнівно відреагував на новину про те, що відомий в минулому американський телеведучий, який є прихильником президента Росії Владіміра Путіна, дасть цьому жорстокому диктатору можливість поширювати свою пропаганду про вторгнення в Україну.

Такер Карлсон – звільнений ведучий каналу Fox News, який наразі працює медіа-консультантом передвиборчої кампанії Дональда Трампа, оголосив, що його інтерв’ю з Путіним буде транслюватися в соцмережах у четвер. Цей відлучений від телебачення жорсткий противник американської допомоги Києву в минулому непогано заробляв собі на життя, працюючи рупором автократів, але цей його фінт остаточно вивів із себе Західних журналістів і американських урядовців.

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Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

“Для всіх має бути очевидним те, що містер Путін накоїв в Україні, як і ті абсолютно фальшиві й сміхотворні причини, якими він намагається все це виправдати, – заявив на борту президентського літака координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. – Не думаю, що треба ще одне інтерв’ю з Владіміром Путіним, щоб переконатися в його жорстокості”.

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Агенція Франс-Пресс (AFP) зауважує, що справжні журналісти в Росії (такі, наприклад, як кореспондент Wall Street Journal Еван Ґершкович і Алсу Курмашева з Радіо Вільна Європа) зараз за ґратами.

У Кремлі образились на твердження про те, що Такер Карлсон – єдиний іноземець, який хоче взяти інтерв’ю в Путіна, заявивши, що отримували прохання від багатьох журналістів, але зрештою задовольнили прохання лише цього антиукраїнського “експерта”.

А поки що Карлсон прогулюється Москвою в супроводі численних папарацці, які роблять рекламу його інтерв’ю.

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Боррель пообіцяв Києву більше мільйона артилерійських снарядів

У середу Президент Володимир Зеленський висловив подяку Високому представнику ЄС Жозепу Боррелю, який приїхав з візитом до Києва, за обіцяне Євросоюзом збільшення постачання артилерійських снарядів.

“Ви завжди були з нами у важкі моменти. В часи складних викликів ви завжди були на боці України, українців у нашій боротьбі за життя, суверенітет і незалежність”, – сказав Зеленський.

Під час зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем Боррель уточнив, що до кінця року Європейський Союз має намір надати Україні більше артилерійських снарядів, ніж обіцяв раніше – 1 155 000, оскільки збільшились потужності його оборонної промисловості.

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Палата представників Конгресу США заблокувала допомогу Україні, але в четвер Сенат має зробити ще одну спробу

У середу, як і очікувалося, республіканці в Палаті представників Конгресу США проголосували проти виділення 118 мільярдів доларів на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню і реформу кордону в одному пакеті. Вони зробили це під тиском свого хазяїна – колишнього президента Дональда Трампа, який закликав їх саботувати будь-які законодавчі зміни політики щодо кордону, щоб залишити це питання відкритим до президентських виборів у листопаді.

Як зазначає AFP, “це призвело до багатогодинного протистояння у верхній палаті Конгресу, після чого лідери партій вирішили призначити нове голосування – тепер уже за законопроєкт, у якому питання іммігрантів відсувається на задній план, а натомість пропонується виділення допомоги на суму 95 мільярдів доларів – переважно Україні та Ізраїлю”.

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Демократи вже давно добивалися виділення Києву 60 мільярдів доларів за пропозицією президента Байдена, але республіканці в Палаті представників вимагали, щоб ця допомога йшла в одному пакеті з коштами на реформу кордону, допоки Трамп не наказав їм голосувати проти будь-якого законопроєкту, що вони слухняно й зробили.

Лідер сенатської більшості Чак Шумер (демократ від штату Нью-Йорк) сказав, що Сенат знову збереться в четвер опівдні (19:00 за Києвом), “щоб дати нашим колегам-республіканцям ніч, щоб визначитися”.

Оперативна ситуація на Донецькому напрямку

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Інститут вивчення війни (ISW) підтвердив, що російські війська просунулись в районах на захід і південний захід від Донецька.

Опубліковані в середу геолокаційні фото- і відеоматеріали вказують на те, що росіяни вийшли на східні околиці села Георгіївка (західніше Донецька), а деякі блогери повідомили, що російські війська вже навіть закріпилися в самому селі.