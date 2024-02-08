Загальний огляд:
- Зеленський у Києві подякував топ-дипломату ЄС за боєприпаси та іншу військову допомогу
- Звістка про інтерв’ю американського трампіста з Путіним розлютила Білий дім
- Палата представників не визначилася щодо пакету допомоги Україні, Сенат зробить нову спробу в четвер
- Росіяни продовжують просуватися на Донеччині
- Поперемінні успіхи на лівобережжі Дніпра
Кремль отримував багато прохань про інтерв’ю з Путіним, але задовольнив прохання лише трампіста
У середу Білий дім гнівно відреагував на новину про те, що відомий в минулому американський телеведучий, який є прихильником президента Росії Владіміра Путіна, дасть цьому жорстокому диктатору можливість поширювати свою пропаганду про вторгнення в Україну.
Такер Карлсон – звільнений ведучий каналу Fox News, який наразі працює медіа-консультантом передвиборчої кампанії Дональда Трампа, оголосив, що його інтерв’ю з Путіним буде транслюватися в соцмережах у четвер. Цей відлучений від телебачення жорсткий противник американської допомоги Києву в минулому непогано заробляв собі на життя, працюючи рупором автократів, але цей його фінт остаточно вивів із себе Західних журналістів і американських урядовців.
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
“Для всіх має бути очевидним те, що містер Путін накоїв в Україні, як і ті абсолютно фальшиві й сміхотворні причини, якими він намагається все це виправдати, – заявив на борту президентського літака координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. – Не думаю, що треба ще одне інтерв’ю з Владіміром Путіним, щоб переконатися в його жорстокості”.
Агенція Франс-Пресс (AFP) зауважує, що справжні журналісти в Росії (такі, наприклад, як кореспондент Wall Street Journal Еван Ґершкович і Алсу Курмашева з Радіо Вільна Європа) зараз за ґратами.
У Кремлі образились на твердження про те, що Такер Карлсон – єдиний іноземець, який хоче взяти інтерв’ю в Путіна, заявивши, що отримували прохання від багатьох журналістів, але зрештою задовольнили прохання лише цього антиукраїнського “експерта”.
А поки що Карлсон прогулюється Москвою в супроводі численних папарацці, які роблять рекламу його інтерв’ю.
Боррель пообіцяв Києву більше мільйона артилерійських снарядів
У середу Президент Володимир Зеленський висловив подяку Високому представнику ЄС Жозепу Боррелю, який приїхав з візитом до Києва, за обіцяне Євросоюзом збільшення постачання артилерійських снарядів.
“Ви завжди були з нами у важкі моменти. В часи складних викликів ви завжди були на боці України, українців у нашій боротьбі за життя, суверенітет і незалежність”, – сказав Зеленський.
Під час зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем Боррель уточнив, що до кінця року Європейський Союз має намір надати Україні більше артилерійських снарядів, ніж обіцяв раніше – 1 155 000, оскільки збільшились потужності його оборонної промисловості.
Палата представників Конгресу США заблокувала допомогу Україні, але в четвер Сенат має зробити ще одну спробу
У середу, як і очікувалося, республіканці в Палаті представників Конгресу США проголосували проти виділення 118 мільярдів доларів на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню і реформу кордону в одному пакеті. Вони зробили це під тиском свого хазяїна – колишнього президента Дональда Трампа, який закликав їх саботувати будь-які законодавчі зміни політики щодо кордону, щоб залишити це питання відкритим до президентських виборів у листопаді.
Як зазначає AFP, “це призвело до багатогодинного протистояння у верхній палаті Конгресу, після чого лідери партій вирішили призначити нове голосування – тепер уже за законопроєкт, у якому питання іммігрантів відсувається на задній план, а натомість пропонується виділення допомоги на суму 95 мільярдів доларів – переважно Україні та Ізраїлю”.
Демократи вже давно добивалися виділення Києву 60 мільярдів доларів за пропозицією президента Байдена, але республіканці в Палаті представників вимагали, щоб ця допомога йшла в одному пакеті з коштами на реформу кордону, допоки Трамп не наказав їм голосувати проти будь-якого законопроєкту, що вони слухняно й зробили.
Лідер сенатської більшості Чак Шумер (демократ від штату Нью-Йорк) сказав, що Сенат знову збереться в четвер опівдні (19:00 за Києвом), “щоб дати нашим колегам-республіканцям ніч, щоб визначитися”.
Оперативна ситуація на Донецькому напрямку
Інститут вивчення війни (ISW) підтвердив, що російські війська просунулись в районах на захід і південний захід від Донецька.
Опубліковані в середу геолокаційні фото- і відеоматеріали вказують на те, що росіяни вийшли на східні околиці села Георгіївка (західніше Донецька), а деякі блогери повідомили, що російські війська вже навіть закріпилися в самому селі.
Proof pic.twitter.com/Eom6YH4qIs— PJ "giK" (@giK1893) February 7, 2024
На супутникових знімках, опублікованих того ж дня, видно, що підрозділи 155-ї бригади морської піхоти просуваються вулицею Леніна в східній частині Новомихайлівки.
155th Marines Infantry moving into Novomykhailivka.— imi (m) (@moklasen) February 7, 2024
Loc: 47.853509, 37.510007@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/Y1DYcwNfxD
Оперативна ситуація на лівобережжі Дніпра
ISW повідомив про просування як українських, так і російських сил на лівому березі Дніпра в Херсонській області, підкріпивши повідомлення опублікованими в середу супутниковими знімками з прив’язкою до місцевості.
Ukrainian flag flies in Krynky. It was placed there by the 36th Ukrainian brigade.— German_Observer (@GermanObserver1) February 7, 2024
Geolocation: 46.737946, 33.095104
Source: https://t.co/5fatgu7Sob@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/4Ghyf8cFTX
У середу українські сили просунулись у східній частині села Кринки, що являє собою кілька рядів рибальських будинків. На це село ЗСУ вийшли після форсування Дніпра зі звільненого правого берега.
В той же час, російські війська просунулись у південній частині цього ж села.
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