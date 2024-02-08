Європейський Союз може запровадити санкції проти американського журналіста Такера Карлсона, який днями відвідав Москву та взяв інтерв’ю у президента РФ Владіміра Путіна.

Про це пише "24 Канал" з посиланням на заяву заступниці голови Європейської народної партії - найбільшої групи в Європарламенті - Раси Юкнявічене.

"Це дуже логічно, тому що якщо санкції стосуються таких людей, як Соловйов, інших рупорів Кремля, так званих журналістів, то чому б не запровадити санкції проти Такера Карлсона? Він такий самий, він робить те саме, що робить Маргарита Симоньян, чи Володимир Соловйов, чи Кисельов", - зазначила євродепутатка Юкнявічене під час пленарного засідання Європарламенту в Страсбурзі.

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Окрім цього, в Європарламенті не відкидають можливості запровадити обмеження на в’їзд у ЄС для Карлсона.

Нагадаємо, Kyiv Post писав, навіщо колишній "рупор" Трампа Карлсон зробив інтерв’ю з Путіним.

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