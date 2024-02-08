Що за свята без численних наїдків! За столом затишно та радісно, страви навдивовижу смачні, дні линуть непомітно – а потім ви не в змозі застібнути улюблені джинси. Втім, не переймайтеся, адже вихід там, де й вхід. Таємна влада запахів не лише збуджує апетит, але й спалює надмірний жир – та й ще без виснажливого спорту та нудних дієт!

Як запахи допомагають худнути: ароматерапія для здорової ваги

Ароматерапія – це не чари та не салонна гра, а простий та дієвий метод оздоровлення, що ґрунтується на стимуляції лімбічної системи. Випари фітомасел вдихають через інгалятор або бонг чи розпилюють суміші ефірних олій у приміщенні. Активні компоненти всмоктуються через слизові оболонки дихального тракту та надходять у тканини з кров’ю.

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Нюхові центри утворюють безліч функціональних зв’язків з формаціями середнього, проміжного та кінцевого мозку, що регулюють активність внутрішніх органів та систем. Спеціально підібрані ароматичні композиції позитивно впливають на обмін речовин та зменшують відчуття дискомфорту від дієтичних обмежень. Внаслідок спрямованої дії ароматів на гіпоталамічну область до утримання здорової ваги залучаються адаптивні ресурси організму:

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прискорена утилізація жирових відкладень;

зниження рівня цукру крові;

зменшення аппетиту та жаги до солодощів;

зняття тривожності та емоційного дистресу;

підвищення активності травних ферментів;

виведення надлишкової рідини та продуктів неповного обміну.

Аромакомпозиції для стрункої фігури та натхнення

Задля профілактики алергії поєднуйте у блендах не більше трьох-чотирьох масел різного напряму дії з розрахунку 2–3 краплини на чайну ложку базової олії. У якості бази зазвичай беруть олії мигдалю, абрикосових, персикових або виноградних кісточок, жожоба чи обліпихи. Для оздоровлення обмінних процесів та подолання нездорових харчових звичок обирайте натуральні фітоолії та природні аромати:

Кориця, фенхель, кмин – зрівноважують добові коливання глюкози крові та інсулінові піки, що викликають почуття голоду.

Грейпфрут, лимон, апельсин, петтігрейн – беруть участь у розщепленні жирів, прискорюють відтікання лімфи, заряджають тіло енергією, гамують хіть до їжі.

Лаванда, м’ята, бергамот – знижують продукцію кортизолу та інших стресових гормонів, запобігають переїданню за невротичних станів.

Імбир, аніс, орегано – усувають стійкі жирові відкладення, знімають хронічне запалення, що перешкоджає схудненню.

Гвоздика та чайне дерево – захищають від оксидативного стресу, допомагають виводити токсичні продукти окислення ліпідів.

Кардамон, ваніль, мускатний горіх, яблуко – стримують потяг до смаколиків, нездорових та занадто калорійних страв.

Літцея, базилік, коріандр – покращують обмін жирів та вуглеводів, знімають набряки, сприяють швидкому насиченню.

Технології зцілення

Вибір пристроїв для домашніх сеансів ароматерапії залежить від бажаного результату. Для контролю апетиту та м’якої стимуляції обмінних реакцій рекомендовано запалити аромалампу або скористатися дифузором.

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Інгаляції духмяних блендів перед їжею та після застілля діють сильніше – мінус 1–2 кило на тиждень на звичайному раціоні за винятком фастфудів та солодкого. Ввечері не завадить зробити ароматичний масаж з олією апельсина чи грейпфрута, щоб підтягнути шкіру та позбутися целюліту.

Задля максимального ефекту радимо добряче розслабитися та дихати вільно. Якщо процедура вас нервує через асоціації з медичними втручаннями, інгалятори варто замінити на бонги: уявіть, що ви на вечірці хіпі або медитуєте десь на райських острівцях.

Джерело: Unsplash

Спеціальні oil-аксесуари з магазину Дуда вже спробували тисячі користувачів, яким поталанило відчути святкову магію без клопіткого банкету. Відпустіть свідомість у дрейф хвилями аромату та вчіться дослухатися до власного тіла – тоді ніякі дієти вам більше не знадобляться!