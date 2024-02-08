Підрозділи Сил спеціальних операцій провели складну спецоперацію під назвою "Говерла", захопивши опорний пункт російських військ на панівній висоті.

Про це ССО повідомили в Telegram, оприлюднивши ефектні кадри операції.

Напрямок, де вона відбулася, не уточнюється. Однак наголошується, що завдяки спецоперації Сили оборони України змогли покращити своє оперативно-тактичне положення.

"Метою операції було захоплення опорного пункту противника на панівній висоті. Взяти його під контроль підрозділам Сил оборони не вдавалося кілька місяців", - вказують у ССО.

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Бійці ССО ретельно спланували та провели операцію у взаємодії з підрозділами Сил оборони.

Опитаний Kyiv Post український військовий зауважує: "У всіх, хто має певну панівну висоту, є перевага на полі бою".

У ССО зазначили, що під прикриттям засобів вогневої підтримки, радіоелектронної боротьби та БпЛА бійці висунулися на операцію.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Обережно: на відео присутня ненормативна лексика!

На початку відео українська штурмова група просувається до російського опорного пункту. Але згодом по них починає відпрацьовувати противник, намагаючись перешкодити наступу українських військових.

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"Нас накривають", - каже український штурмовик, наказуючи решті бійців сховатися в окопі.

По рації він просить подавити за допомогою РЕБ усі ворожі безпілотники, які в той час перебувають у зоні операції.

З рації чутно: "Можна пробувати проходити далі".

Штурмовик каже своїм побратимам, що зараз російські позиції будуть подавляти вогнем українські сили, і пропонує розпочинати штурм, використовуючи гранати, в тому числі з термобаричним запалом, та вогнемети "Джміль".

По рації він просить, аби всюди, де не працює РЕБ, "шерстили" українські коптери.

У цей момент аеророзвідники фіксують чотирьох російських військових, і доповідають, що росіяни планують відходити з позиції.

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Після цього штурмовики займають "червоний рубіж" - найбільш близьку до ворожого опорного пункту позицію - та чекають, поки по ньому відпрацює український дрон-камікадзе.

Після того, як по російській позиції відпрацював безпілотник, пролунав вибух. Для українських бійців це було сигналом початку штурму - на відео видно, як вони почали закидувати ворожу позицію гранатами та рухатися до неї.

"Завдяки злагодженій та професійній роботі операторів ССО противник був вибитий з опорного пункту, а двох горе-десантників противника було захоплено в полон", - йдеться у повідомленні ССО.

Закінчується відео розмовою наших бійців з одним із російських полонених.

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Український військовий: Який резон тобі було прийти воювати?

Полонений: Я не воювати хотів, я на свободу хотів. Хотів у Польщу поїхати, в мене прадід з Польщі... Краще б я рік і 9 (місяців) досидів і вийшов.

Український військовий: Оце тобі думка прийшла в голову вчасно після двох гранат у бліндаж.

Після зачистки та встановлення повного контролю над опорним пунктом росіян на висоту зайшли визначені підрозділи Сил оборони України.

Раніше ССО прозвітували про знищення двох російських опорних пунктів на Запорізькому напрямку.

До цього спецпризначенці знищили спостережні пости та ліквідували п’ятьох російських військових на південному напрямку, а також опорний пункт росіян на Донецькому напрямку.