Про це під час брифінгу повідомив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

«Ми знаємо, що в деяких підрозділах українські військові дуже й дуже ретельно розподіляють свої боєприпаси, бо починають хвилюватися, що запаси вичерпуються», —  зауважив Кірбі.

Він додав, що через відсутність нових траншів військової допомоги українські командири на окремих ділянках також мають визначати, які системи більшої дальності використовувати зараз, а які — ні.

Advertisement

«Росіяни про це знають і тому продовжують атаки безпілотниками й ракетами, щоби змусити українців витрачати засоби ППО, які, за їхніми даними, зараз не поповнюються», — зазначив представник Білого дому.

Окрім того, на  брифінгу Кірбі заявив, що росіяни хочуть мати оперативну базу в районі Авдіївки. Оскільки це відправна точка та логістичний центр. Однак Сили оборони України продовжують за неї боротися.

Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Більше по темі

Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон

За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.
Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
У ГУР розкрили деталі виведення ЗСУ з Авдіївки Війна в Україні
13 годин тому
У ГУР розкрили деталі виведення ЗСУ з Авдіївки
Київ Пост
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
13 годин тому
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
Київ Пост
Можливий конфлікт Росії з НАТО: які країни першими почнуть відбиватись Війна в Україні
14 годин тому
Можливий конфлікт Росії з НАТО: які країни першими почнуть відбиватись
Богдан Тузов
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Ароматерапія проти зайвих кіло: топ-7 запашних композицій для швидкого схуднення
Далі » Київ проведе саміт Україна-Західні Балкани найближчим часом