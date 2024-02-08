Про це під час брифінгу повідомив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

«Ми знаємо, що в деяких підрозділах українські військові дуже й дуже ретельно розподіляють свої боєприпаси, бо починають хвилюватися, що запаси вичерпуються», — зауважив Кірбі.

Він додав, що через відсутність нових траншів військової допомоги українські командири на окремих ділянках також мають визначати, які системи більшої дальності використовувати зараз, а які — ні.

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«Росіяни про це знають і тому продовжують атаки безпілотниками й ракетами, щоби змусити українців витрачати засоби ППО, які, за їхніми даними, зараз не поповнюються», — зазначив представник Білого дому.

Окрім того, на брифінгу Кірбі заявив, що росіяни хочуть мати оперативну базу в районі Авдіївки. Оскільки це відправна точка та логістичний центр. Однак Сили оборони України продовжують за неї боротися.