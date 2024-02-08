Президент Сербії Александар Вучич підтвердив, що найближчим часом Україна проведе саміт із країнами Західних Балкан.

Про це пише Radio Slobodna Evropa.

"Ми не ставимо під загрозу співпрацю з Україною, я буду присутній на саміті Західних Балкан і України, який відбудеться найближчим часом. У нас дуже коректні відносини з українським керівництвом", - розповів Александар Вучич на спільному брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Белграді.

Advertisement

Сербський лідер також запевнив, що не зустрічався з президентом РФ Владіміром Путіним впродовж двох років, за винятком однієї "випадкової й короткої" зустрічі на саміті в Китаї.

За даними видання "Європейська правда" саміт Україна - Південно-Східна Європа пройде у столиці Албанії Тирані 28 лютого. Співорганізаторами саміту мають виступити президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Албанії Еді Рама.

Сербія проголосувала за кілька резолюцій ООН на підтримку територіальної цілісності України, але поки що не долучилася до санкцій ЄС проти Росії.

Наразі країни Західних Балкан перебувають на різних етапах інтеграції до ЄС. Зокрема, Албанія та Північна Македонія, як і Україна, розпочали перемовини з Євросоюзом щодо членства.

Advertisement

Нагадаємо, заступник очільника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв’ю з Kyiv Post розповів, що під час грудневого візиту до Аргентини Володимир Зеленський отримав згоду Хав'єра Мілея на проведення саміту країн Латинської Америки у нього в країні.