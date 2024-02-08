Торгівля між Великою Британією та Україною залишиться безмитною щодо більшості товарів принаймні до 2029 року, йдеться у пресрелізі британського уряду.

«Велика Британія продовжуватиме робити все від неї залежне, щоб підтримувати боротьбу України проти вторгнення Путіна стільки, скільки буде потрібно», - сказав заступник міністра з питань торговельної політики Великої Британії Ґрег Гендс.

Таке рішення Великої Британії - одне зі зобов’язань щодо підтримки відновлення України після широкомасштабної війни, яку розв'язала Росія. Повномасштабне вторгнення РФ порушило ланцюжки постачання та транспортні шляхи, вплинуло на експорт товарів з України. 

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Британія продовжить надавати українським підприємствам та експортерам необхідну економічну підтримку.

Гендс офіційно підпише угоду про продовження заходів лібералізації з віцепрем’єр-міністром – міністром економічного розвитку й торгівлі Юлією Свириденко сьогодні під час онлайн церемонії.

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За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Нагадаємо, у січні цього року Україна і Британія підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки. Угоду підписали Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту очільника британського уряду до Києва. Угода стосується тісної двосторонньої співпраці у сфері безпеки на 10 років.

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