У межах дерусифікації частину столичних вулиць та проспектів перейменували на честь полеглих героїв та ЗСУ, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, Повітрофлотський проспект перейменували у проспект Повітряних сил України. Як наголосив раніше сьогодні Кличко, таку назву підтримали кияни, керівництво Генштабу та ГУР і військові.

“Повітряні сили щодня й щоночі боронять небо, збивають дрони та ракети, що летять на українські міста та села. І наші Захисники заслуговують на те, щоб висловити їм шану і вдячність!” - зазначив Кличко, обгрунтовуючи необхідність перейменування.

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Також у столиці перейменували низку міських об’єктів у різних районах:

Солом’янський район: вулиця Білгородська – вулиця Василя Овсієнка

Деснянський район: вулиця Миколи Матеюка – вулиця Василя Іваниса

Святошинський район: вулиця Булгакова – вулиця Вахтанга Кікабідзе; бібліотека імені О. Блока – бібліотека імені Гната Юри

Подільський район: провулок Яблочкова – провулок Компанійський;безімянному скверу на вулиці Боричів Тік, 17, 19, 21 присвоєно ім'я Ґолди Меїр

Дарницький район: вулиця Чернігівська – вулиця Братів Чибінєєвих

Печерський район: вулиця Павла Скоропадського – Бессарабський проїзд

Шевченківський район: безімянному скверу на вулиці Жилянській присвоєно ім'я Лідії Гончаренко.

Раніше ми писали про те, що Київська міська рада виділить 500 мільйонів гривень на закупівлю БПЛА.