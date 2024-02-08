Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підтвердив, що робота над проектом щодо цифровізації військового квитка триває, втім, швидше за все, його реалізують поза сервісом державних послуг "Дія".

Про це міністр розповів у під час Business Breakfast з Forbes.

"Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити... Скажімо так, це може бути військовий квиток у "Дії". Але, швидше за все, його не буде", - сказав Федоров.

За його словами, робота над таким проектом наразі триває окремо.

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"Це питання не дискусійне, воно наразі опрацьовується... Думаю, буде правильно, якщо Міноборони першим анонсує новини у цьому напрямку", - пояснив урядовець.

Нагадаємо, в Міноборони заявили, що електронний кабінет військовозобов'язаного дозволить значно простіше організувати систему відбору до війська згідно зі спеціальністю людини.

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