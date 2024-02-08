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Карикатури
Новини про "наступ" Раши на Україну
Новини про "наступ" Раши на Україну
Сергій Коляда про путінське гарматне м'ясо на українському фронті.
Сергій Коляда
| лютий 8, 2024, 16:28
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Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
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