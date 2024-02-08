На 1,4 мільйона заборгованостей збільшився Єдиний реєстр боржників від початку повномасштабної війни. Переважна більшість нових боргів — 1,2 млн або 80% — з'явилися минулого року. Загалом наразі в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано 8,91 мільйона боргів, повідомляє Опендатабот.





Найбільше зросла кількість боргів за штрафами, за адміністративні правопорушення та за несплату комунальних послуг - на 38% та 30% відповідно.

Щодо сфери стягнень на користь держави, то кількість заборгованостей майже не змінилась: 1,95 млн боргів. У перший рік широкомасштабної війни їх кількість впала на 300 тисяч, але вже за 2023 досягла колишнього рівня.





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На чверть побільшало заборгованостей за штрафи через порушення ПДР. Варто зазначити, що ⅔ цих боргів додалися до реєстру у 2022 році. А от у категорії “Стягнення коштів” боргів поменшало на 27,5% — на противагу 2021 року, коли кількість таких заборгованостей зросла майже у півтори рази.

За два роки боржників по аліментах побільшало на 4,5%. Для порівняння, за 2021 рік їх кількість зросла на 4,7%.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні у реєстрі з’явилася категорія “Документ, що не підпадає під згадані категорії”. До неї можуть входити борги з інших розділів.



Раніше ми писали про те, що Бельгія запропонувала країнам G7 план вилучення заморожених російських активів. Їх хочуть використати на користь України.