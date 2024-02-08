США завдали черговий удар по позиціях єменських хуситів, повідомило американське Центральне командування у соцмережі X.





«7 лютого, приблизно о 21:00 (за часом Сани), сили Центрального командування США завдали ударів з метою самооборони по двох мобільних протикорабельних крилатих ракетах хуситів, підготовлених для запуску по кораблях у Червоному морі. Того ж дня, о 23:30 за часом Сани, США завдали другого удару по мобільній крилатій ракеті хуситів, яка була готова до запуску», – йдеться у дописі.