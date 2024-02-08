США завдали черговий удар по позиціях єменських хуситів, повідомило американське Центральне командування у соцмережі X.
«7 лютого, приблизно о 21:00 (за часом Сани), сили Центрального командування США завдали ударів з метою самооборони по двох мобільних протикорабельних крилатих ракетах хуситів, підготовлених для запуску по кораблях у Червоному морі. Того ж дня, о 23:30 за часом Сани, США завдали другого удару по мобільній крилатій ракеті хуситів, яка була готова до запуску», – йдеться у дописі.
Feb. 7 Summary of USCENTCOM Self-Defense Strikes in Yemen— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 8, 2024
On Feb. 7, at approximately 9:00 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted self-defense strikes against two Houthi mobile anti-ship cruise missiles prepared to launch against ships in the Red Sea.… pic.twitter.com/7ERk9DvWRN
Зазначається, що американське командування визначило зафіксовані ракети як ті, що становлять безпосередню загрозу для кораблів ВМС США, тому було завдано ударів.
Нагадаємо, у січні ми писали про перебіг ескалації на Близькому Сході. Зокрема, про удари США та Британії по кораблям єменських хуситів.
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