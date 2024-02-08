Керівництво МВС Польщі спільно з новим керівництвом Прикордонної служби країни працює над ущільненням загородження на польсько-білоруському кордоні, повідомляє Укрінформ з посиланням на очільника МВС й адміністрації Польщі Марціна Кєрвінського.



У 2022 році Польща побудувала на кордоні з Білоруссю загородження заввишки 5,5 м і завдовжки 186 км та встановила сучасну систему електронного моніторингу. Це було відповіддю на штучне створення від літа 2021 року Білоруссю та Росією так званого міграційного тиску на кордоні РБ з Польщею та балтійськими країнами.

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Кєрвінський зазначив, що попри запевнення попередників, що жоден нелегальний мігрант не перетне кордон, загородження на кордоні з Білоруссю все ж не є настільки щільним та “не виконує своєї ролі”.

Однак він заперечив, що загородження є “дірявим як сито".

“Згадайте, будь ласка, що говорили політики PiS (Право і Справедливість - ред.), коли будувалося це загородження. Мовляв, жоден нелегал не подолає цей бар'єр. Потім виявилося, що таких переходів багато”,- констатував міністр.

Очільник МВС зазначив, що спільно з комендантом Прикордонної служби РП він працює над тим, щоб це загородження стало щільнішим. Він уточнив, що трапляються випадки розгинання сталевих cтовпів з боку нелегальних мігрантів.

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“Ми спробуємо змінити його спеціальними затискачами. Ми хочемо обов'язково зміцнити це загородження більшою кількістю електроніки, детекторів руху, аби дати прикордонникам час приїхати, якщо його зламано”, - зауважив Кєрвінський.