Нестор Шуфрич налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань у тимчасово анексованому Криму, повідомляє Державне бюро розслідувань.



Він платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Тільки за 3 місяці 2016 року підконтрольна Шуфричу компанія сплатила росіянам за ці послуги понад півмільйона російських рублів.



Військовослужбовці РФ мали охороняти недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тис. квадратних метрів, розташований біля моря у селищі Сімеїз. Земельна ділянка площею понад 1,5 га, на якій розташований комплекс, входить до рекреаційної зони та межує з «дачею Медведчука». Цю нерухомість придбали у підприємств, бенефіціарним власником яких була Оксана Марченко.

Advertisement

Відповідну угоду підписала компанія, де виконавчим директором є особистий юрист Шуфрича. Згодом фігуранти підписали договір зі структурами Росгвардії на «охорону» об’єкта у Криму, за яким щомісяця переказували на рахунки окупантів сотні тисяч російських рублів.



Крім того, підконтрольна Шуфричу компанія регулярно фінансувала бюджет РФ, сплачуючи податки та збори.

Advertisement

Слідчі ДБР повідомили Шуфричу та його юристу про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів для притягнення винних до відповідальності.



Нагадаємо, нардеп є фігурантом справи про роботу на агента ФСБ, колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, який координував російську агентуру в Україні. Служба безпеки України повідомила Шуфричу про підозру у держзраді.