Згідно з документами, які бізнесмен надав російському Forbes, Анісімов зробив це ще у вересні 2022 року. Проте досі про це не було відомо, передає The Moscow Times.

На сьогодні Анісімов проживає у Швейцарії та має подвійне громадянство — Домініки та Хорватії. Перше він придбав ще в середині 1990-х за 60 тисяч доларів. Згодом, у 2003 році, він отримав хорватський паспорт. Для цього йому довелося вкласти в нерухомість країни 11 мільйонів доларів. Гроші пішли, зокрема на будівництво спортивної бази на острові Корчула. Від тоді та до початку повномасштабного вторгнення в Україну на цій базі тренувалися російські гімнастки.

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Анісімов стверджує, що в Росії більше не володіє жодними активами. А свою колишню компанію Coalco, а з нею і «Велике Домодєдово» він передав менеджерам.

Утім бізнесмен продовжує відвідувати РФ за бізнес-візою, яку оформляє на запрошення від компанії «Велике Домодєдово».

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За оцінкою Forbes, Анісімов володіє статками у 1,6 мільярдів доларів. Здебільшого це гроші, отримані від продажу частки в Михайлівському гірничо-збагачувальному комплексі та інших активів Усманову.

Окрім цього, мільярдер має бізнес у Казахстані та в Африці, а у 2022 році він зайнявся нерухомістю в ОАЕ.

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Протягом двох останніх років від російського громадянства відмовилася низка великих бізнесменів. Серед яких засновник та основний власник холдингу Freedom Тимур Турлов, засновник інвестиційної компанії «Трійка Діалог» Рубен Варданян, засновник інвестиційної компанії DST Global Юрій Мільнер, засновник Revolut Микола Сторонський, засновник енергетичної компанії «Ареті» Ігор Макаров та засновник Tinkoff Group Олег Тіньков.