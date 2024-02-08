Новим Головнокомандувачес ЗСУ призначений генерал-полковник Олександр Сирський. Генерал Залужний був сьогодні звільнений з посади. Про це у своєму відеозверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський.
"Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем ЗСУ", - сказав Зеленський
"Відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда", - наголосив Президент.
"Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським", - також повідомив Голова держави.
Відеозверненню Зеленського передувало повідомлення Міністра оборони України Рустема Умєрова у Facebook.
"Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звільнений з посади, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у своєму Фейсбук.У своєму повідомленні міністр наголосив на тому, що війна змінюється і вимагає змін. "Потрібні нові підходи, нові стратегії", - наголосив міністр.
Ще раніше про необхідність зміни стратегії та підходів синхронно повідомили у своїх Телеграм-каналах Залужний і Зеленський.
"Зустрівся з генералом Валерієм Залужним.Подякував за два роки захисту України.Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України", - зазначив, зокрема, Зеленський.
Своєю чергою, Залужний написав: "Щойно ми зустрілись з Верховним Головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.
Вдячний усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, Президенту України".
Нагадаємо, протягом останніх кількох місяців в українському інформаційному просторі регулярно виникають чутки про конфлікт між Залужним і Зеленським і про намірі останнього звільнити Головнокомандувача ЗСУ.
Остання інформаційна хвиля сколихнула український інформаційний простір наприкінці січна.
Її ініціатором тоді став колишній нардеп Борислав Береза, який написав про ухвалення рішення про відставку Залужного 28 січня 2024-го року.
Відразу після цього Kyiv Post запитав воїнів ЗСУ, що вони думають з приводу того, що президент Зеленський начебто хоче звільнити Головнокомандувача Валерія Залужного.
Військові тоді були одностайні в тому, що це дуже погана ідея.
Протягом перших днів лютого низка ЗМІ написала про те, що генерал-полковник Олександр Сирський слідом за Будановим відхилив пропозицію Зеленського обійняти посаду головнокомандувача Збройних сил України замість Валерія Залужного.
Ще пізніше у медіа з’явилася інформація про те, що Зеленський планує звільнити не тільки Залужного, а й начальника Генштабу Шапталу.
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