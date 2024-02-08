Новим Головнокомандувачес ЗСУ призначений генерал-полковник Олександр Сирський. Генерал Залужний був сьогодні звільнений з посади. Про це у своєму відеозверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський. "Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем ЗСУ", - сказав Зеленський "Відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда", - наголосив Президент. "Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським", - також повідомив Голова держави. Advertisement

Відеозверненню Зеленського передувало повідомлення Міністра оборони України Рустема Умєрова у Facebook. "Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звільнений з посади, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у своєму Фейсбук.У своєму повідомленні міністр наголосив на тому, що війна змінюється і вимагає змін. "Потрібні нові підходи, нові стратегії", - наголосив міністр. Advertisement Ще раніше про необхідність зміни стратегії та підходів синхронно повідомили у своїх Телеграм-каналах Залужний і Зеленський. "Зустрівся з генералом Валерієм Залужним.Подякував за два роки захисту України.Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України", - зазначив, зокрема, Зеленський.

Своєю чергою, Залужний написав: "Щойно ми зустрілись з Верховним Головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії. Вдячний усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, Президенту України".