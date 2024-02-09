Про чергову блокаду кордону в коментарі «Українській правді» заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) полковник Андрій Демченко.

«Дії польських фермерів із блокування руху транспортних засобів розпочалися перед пунктом пропуску «Медика», що навпроти українського «Шегині». Близько 10:10 про це українських прикордонників повідомили польські колеги», — сказав він.

За даними речника ДПСУ, рух блокують близько 100 осіб та 50 транспортних засобів. Через ці дії рух вантажівок, легкових автівок та автобусів на виїзд та в’їзд на даний час не здійснюється.

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«Сподіваємося, що ситуація зміниться якнайшвидше, і окремі категорії транспорту все ж почнуть пропускати», — зазначив Демченко.

Проте він зауважив, що на інших напрямках, де 9 лютого також планувалося блокування руху, а саме на пунктах пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська» рух транспортних засобів наразі відбувається. А про початок блокування інформація від польської сторони ще не надходила.

Напередодні у ДПС України заявляли, що очікують протестів в районі п'яти контрольно-пропускних пунктів.

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За декілька днів до цього в Міністерстві сільського господарства Польщі провели перемовини з представниками фермерських асоціацій, які готували великий протест.

Міністр сільського господарства Чеслав Секерський сказав, що ЄС потрібно якось реагувати на те, що продукція європейських фермерів стає неконкурентоздатною, та що від імпорту сільгосппродукції з України найбільше постраждали саме польські фермери.